Un bombero explica qué hacer si un incendio nos sorprende dentro del coche en la carretera o en una casa

Raúl Esteban, director de Emergencias de Móstoles, explica en Más Vale Tarde algunas recomendaciones a tener en cuenta en el caso de que nos veamos sorprendidos por un incendio en nuestro coche o en una casa próxima al fuego.

Más Vale Tarde analiza con Raúl Esteban, director de Emergencias de Móstoles la compleja situación en Los Gallardos ante el tremendo incendio que está calcinando la zona y ya es el más mortífero del siglo XXI en España.

En este contexto, el bombero explica que "no es muy buena idea" escapar de un incendio con el coche "si la vía de escape no es la que te han aconsejado", como ha ocurrido con algunas de las víctimas.

En este sentido, apunta que el humo "puede parar incluso la combustión del coche" y que si, en esta situación, decidimos salir del vehículo, "vas a estar a 400 o 500 grados". De hecho, afirma que la mayoría de accidentes en estas circunstancias se producen por choques causados por la falta de visibilidad por el humo y la posterior asfixia dentro del habitáculo.

Por todo ello, en el caso de que nos veamos sorprendidos por un incendio dentro de nuestro coche, Esteban recomienda "quedarnos en el carril más alejado del fuego" si estamos en una autopista lo suficientemente ancha y esperar a los servicios de emergencia.

En el caso de encontrarnos en una casa rodeada por las llamas, el bombero indica que, salvo que tengamos una buena vía de escape, lo mejor es quedarse dentro, refrescar el exterior con una manguera, bajar las persianas, cerrar las ventanas y llenar la bañera de agua.

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