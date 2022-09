Leon Brown, un niño de 14 años, ha muerto en Escocia tras realizar el 'Desafío del Apagón', un peligroso reto viral de TikTok que consiste en aguantar la respiración hasta el desmayo, con el objetivo de vivir "fuertes sensaciones". Fue, precisamente, este reto el que dejó en muerte cerebral al británico Archie Battersbee, de 12 años, al que hace un mes retiraron los mecanismos de respiración asistida por una orden judicial.

Lauryn Keating, madre de Leon, encontró al niño inconsciente en su habitación el pasado 25 de agos6to, tras tratar de realizar el reto viral de TikTok, algo que han confirmado los amigos del menor, quienes han dicho que lo estaban viendo por Facetime mientras este intentaba hacer el 'Desafío del Apagón'. "Había escuchado hablar de este desafío, por lo que le había pasado a Archie, pero nunca pensé que mi hijo intentaría hacerlo", ha contado Keating a 'Daily Record'.

Ahora, la mujer trata de concienciar al resto de padres sobre el peligro de que los jóvenes realicen este tipo de retos, que pueden provocar niveles bajos de oxígeno, así como convulsiones, lesiones graves o incluso la muerte. "Adviertan a sus hijos de que estos desafíos online no valen la vida. No merece la pena arriesgarse solo por conseguir un 'Me gusta' en redes", ha expresado.

Además, la mujer ha destacado que se sorprendió cuando buscó el reto en TikTok y encontró gran cantidad de vídeos en los que se hacían retos de asfixia similares al 'Desafío del Apagón'. Sin embargo, desde la plataforma de vídeos china han asegurado que ya se han eliminado los vídeos de este reto viral, y que se han implementado medidas para evitar que usuarios busquen en la red social y compartan vídeos de esta 'tendencia'

"La seguridad de nuestra comunidad es nuestra prioridad y nos tomamos muy en serio cualquier reclamo sobre un desafío peligroso. El contenido de esta naturaleza está prohibido y se eliminaría si se encontrara", ha asegurado al respecto un portavoz de TikTok.

El 'Desafío del Apagón', que se ha extendido por redes sociales, alienta a los jóvenes a asfixiarse para vivir "fuertes sensaciones", desmayarse y recuperar el conocimiento frente a la cámara, un reto que se ha relacionado con la muerte de decenas de niños en EEUU.

Archie Battersbee, el otro niño que murió a causa del reto viral

La muerte de Leon se ha producido tan solo unas semanas después de que Archie Battersbee, un niño británico que quedó en muerte cerebral tras realizar el reto viral de TikTok, y que fue centro de una batalla judicial de la familia para mantenerle con vida, muriera tras retirarle los mecanismos de respiración asistida, tal y como comunicó su madre, Hollie Dance.

La familia había emprendido un largo proceso judicial, con numerosos recursos, para mantener con vida al pequeño, que estaba en muerte cerebral desde que fue hallado inconsciente el 7 de abril en su casa de Southend, en el condado de Essex (sureste de Inglaterra).

El menor fue encontrado con una cuerda atada alrededor de su cabeza, con la que trataba de realizar el 'Desafío del Apagón'. En los últimos meses, la familia buscó la vía judicial para impedir que el hospital retirase, como quería la unidad sanitaria, los aparatos de respiración asistida al considerar que no tenía posibilidad alguna de recuperación. Y finalmente, la justicia dio la razón al hospital.