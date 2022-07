María Isabel Ruiz, la mujer que quedó tetrapléjica cuando intentaba huir de su expareja en 2018, ha fallecido. La mujer intentó escapar de su agresor, que portaba un cuchillo en la mano, saltando por una ventana.

'Isa' falleció en la madrugada de este miércoles en el Hospital Regional de Málaga, donde ingresó por una infección de orina que derivó en sepsis, como informa 'Diario Sur'. Su agresor todavía no ha entrado en prisión, el gran anhelo de 'Isa', ya que aguarda la sentencia firme del Tribunal Supremo ante el recurso de casación que presentó. Lo cierto es que dos tribunales -la Audiencia Provincial de Málaga y el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía- han condenado al hombre, pero no ha llegado a pisar la cárcel.

El hombre pegó un puñetazo a la altura del ojo a la mujer, a la que tiró al suelo y dejó semi-inconsciente. Cuando se levantó, el agresor cogió un cuchillo y amenazó de muerte a 'Isa', que intentó huir por la ventana de la cocina descolgándose del alféizar. "Me pegó un puñetazo en el ojo, me pegó brutalmente. Mira cómo me ha dejado, en silla de ruedas", dijo en abril del pasado año, cuando acudió a la Audiencia de Málaga a declarar contra su agresor.

Su hermana asegura que la ha matado él y que, por lo tanto, no es justo que siga en la calle. "Por culpa de él ella está muerta", asegura a las cámaras. Su petición es que las autoridades le detengan. "Que hagan algo", añade.