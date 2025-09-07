Ahora

Accidente mortal

Muere una mujer y otras dos resultan heridas al ser atropelladas por un todoterreno en Ibiza

¿Qué ha pasado? Los servicios de emergencias han recibido el aviso por el incidente a las 11:28 horas y se han desplazado hasta el Carrer des Molí número 13, frente a la playa des Pouet, donde se ha producido el atropello, al parecer, cuando el vehículo ha invadido la calzada.

Vista de la entrada del Hospital de Can Misses en IbizaVista de la entrada del Hospital de Can Misses en IbizaAgencia EFE
Un joven ha fallecido, otra ha resultado herida crítica y una tercera herida leve al ser atropelladas este domingo por un todoterreno en Sant Antoni, en Ibiza. El fallecimiento de una de las heridas lo ha confirmado la Policlínica Nuestra Señora del Rosario, centro sanitario en el que había ingresado.

La otra joven herida de gravedad permanece ingresada en estado crítico en este mismo centro hospitalario, mientras que la tercera, que ha sido trasladada herida leve al Hospital Can Misses, permanece consciente y estable en Urgencias.

De momento, solo se conoce la nacionalidad y la edad de la joven ingresada en Can Misses: es una mujer de 23 años del Reino Unido que ha ingresado en Urgencias a las 12:46 horas, informa el Área de Salud Pitiusa.

Los servicios de emergencias han recibido el aviso por el incidente a las 11:28 horas y se han desplazado hasta el Carrer des Molí número 13, frente a la playa des Pouet, donde se ha producido el atropello. Según ha avanzado Diario de Ibiza, las jóvenes caminaban por la acera cuando fueron arrolladas por el todoterreno que se salió de la calzada.

La central de coordinación del SAMU 061 ha alertado de que se trataba de un incidente con presunción de gravedad, por lo que se han desplazado hasta el lugar tres ambulancias, dos medicalizadas y una básica.

