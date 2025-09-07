Muere una mujer y otras dos resultan heridas al ser atropelladas por un todoterreno en Ibiza

¿Qué ha pasado? Los servicios de emergencias han recibido el aviso por el incidente a las 11:28 horas y se han desplazado hasta el Carrer des Molí número 13, frente a la playa des Pouet, donde se ha producido el atropello, al parecer, cuando el vehículo ha invadido la calzada.

Un trágico accidente ocurrió en Sant Antoni, Ibiza, donde un todoterreno atropelló a tres jóvenes, resultando en la muerte de una de ellas y dejando a otra en estado crítico. La Policlínica Nuestra Señora del Rosario confirmó el fallecimiento. La joven herida de gravedad sigue ingresada en este centro, mientras que la tercera víctima, una mujer de 23 años del Reino Unido, fue trasladada al Hospital Can Misses con heridas leves y permanece estable. El incidente, reportado a las 11:28 horas, ocurrió en el Carrer des Molí, frente a la playa des Pouet, cuando el vehículo se salió de la calzada. Tres ambulancias del SAMU 061 acudieron al lugar.

Un joven ha fallecido, otra ha resultado herida crítica y una tercera herida leve al ser atropelladas este domingo por un todoterreno en Sant Antoni, en Ibiza. El fallecimiento de una de las heridas lo ha confirmado la Policlínica Nuestra Señora del Rosario, centro sanitario en el que había ingresado.

La otra joven herida de gravedad permanece ingresada en estado crítico en este mismo centro hospitalario, mientras que la tercera, que ha sido trasladada herida leve al Hospital Can Misses, permanece consciente y estable en Urgencias.

De momento, solo se conoce la nacionalidad y la edad de la joven ingresada en Can Misses: es una mujer de 23 años del Reino Unido que ha ingresado en Urgencias a las 12:46 horas, informa el Área de Salud Pitiusa.

Los servicios de emergencias han recibido el aviso por el incidente a las 11:28 horas y se han desplazado hasta el Carrer des Molí número 13, frente a la playa des Pouet, donde se ha producido el atropello. Según ha avanzado Diario de Ibiza, las jóvenes caminaban por la acera cuando fueron arrolladas por el todoterreno que se salió de la calzada.

La central de coordinación del SAMU 061 ha alertado de que se trataba de un incidente con presunción de gravedad, por lo que se han desplazado hasta el lugar tres ambulancias, dos medicalizadas y una básica.