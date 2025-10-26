La emoción de la presidenta de Amama en la lectura de su manifiesto en Sevilla: "¡Queremos morirnos de viejas, no de cáncer!"

¿Qué ha dicho? Miles de personas han acudido al Palacio de San Telmo para alzar la voz por las afectadas en una protesta en la que la Ángela Claverol ha afirmado que son "pacientes oncológicas" que intentan ayudar a cada paciente.

"Queremos morirnos de viejas, no de cáncer". Son las impactantes palabras que la presidenta de la Asociación Amama, Ángela Claverol, ha compartido con los asistentes a la gran manifestación, celebrada en Sevilla, contra la gestión de los cribados del cáncer de mama en Andalucía, un escándalo que ha marcado un antes y un después en la Sanidad y en la sociedad andaluza.

Miles de personas han acudido al Palacio de San Telmo para alzar la voz por las afectadas, que serían más de 2.000 mujeres. Tal ha sido la multitud que Claverol y sus compañeras han encontrado problemas para subir al escenario, tarima en la que han expuesto un manifiesto de lo más emocionante.

"Somos una asociación con 30 años de historia que apoya a mujeres con cáncer de mama. Esos señores de ahí dentro no saben que llevamos 25 años con convenios con el SAS y con nuestro voluntariado visitando diariamente a todas las mujeres operadas por cáncer de mama en los cuatro hospitales de Sevilla", ha explicado entre aplausos.

De esta manera, incide en que las integrantes de Amama no reciben ningún tipo de compensación económica por la ayuda que brindan a otras afectadas, sino que son voluntarias: "Somos pacientes oncológicas que echamos todos los días todo lo que podemos para ayudar a las mujeres".

"Nos dejamos la piel para recaudar fondos para la investigación. Queremos morirnos de viejas, no de cáncer", han exclamado con fuerza: "Esta es una enfermedad que mata y cada día que pasa es una posibilidad menos de salvarte".

"Nos han amenazado e insultado"

Durante su manifiesto, Claverol ha confesado que cuando saltó la noticia, no les pilló por sorpresa. "Llevamos desde 2021 peregrinando a la Consejería de Salud, alertando de todo lo que estaba pasando y no nos hicieron caso. Cada vez ponían más vidas en peligro", indica.

"Lo peor de todo ha llegado estos días. Nos han amenazado, insultado, vapuleado... nos han llamado alarmistas. ¿Sabéis lo que nos importa? Un rábano", sentencia.

