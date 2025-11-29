Richard Gere, otro actor de Hollywood cautivado por la belleza de las ciudades españolas

El contexto El intérprete fue el encargado de realizar el encendido de las luces de Navidad en Murcia, pero no ha sido el único que se ha dejado ver por urbes de nuestro país últimamente.

La imagen de Richard Gere inaugurando las luces de Navidad en Murcia ha dejado una huella imborrable, especialmente entre los murcianos. Gere, quien lleva meses viviendo en España, se ha dejado ver en varias ciudades del país. No es el único famoso que ha sucumbido a los encantos de España: Michael Douglas lleva 30 años en Mallorca, donde celebró su 80 cumpleaños. Will Smith descansó recientemente en las Islas Canarias y Jennifer López en Galicia. Henry Cavill también visitó A Coruña, atraído por sus vacas. España se ha convertido en un destino atractivo para las estrellas de Hollywood.

La imagen de Richard Gere inaugurando las luces de Navidad en Murcia quedará en la retina de muchos, especialmente en la de los murcianos. Pero no es la primera vez que grandes estrellas de Hollywood han sucumbido a los encantos de España.

En el caso de Gere, algunos en Murcia lo han tenido casi tan cerca como Julia Roberts lo tuvo en 'Pretty Woman'. "Todos somos criaturas de luz", afirmaba el actor antes de dar paso al alumbrado.

Él lleva meses instalado en España y se le ha visto por diferentes ciudades españolas, pero no es el único. Sin ir más lejos, Michael Douglas lleva 30 años siendo un mallorquín más. De hecho, este año celebraba su 80 cumpleaños en una fiesta popular de la ciudad.

Will Smith optó hace poco por descansar en las Islas Canarias, mientras que Jennifer López decidió hacer lo mismo en tierras gallegas.

Allí también va, concretamente a A Coruña, Henry Cavill para visitar las que son, para él, las mejores vacas del mundo.

Porque últimamente, en España te puedes cruzar por la calle a ídolos que solo con su presencia tienen el poder de alegrarte el día.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.