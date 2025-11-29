Muere un trabajador al quedar atrapado entre dos máquinas durante las labores de reconstrucción de la DANA en Casinos

Imagen de archivo de una ambulancia en Valencia.

Los detalles El hombre, de 56 años, era un empleado de una empresa subcontratada por Tragsa, que es la encargada de ejecutar trabajos de reconstrucción para diferentes administraciones.

Un trabajador de 56 años ha fallecido en Casinos, Valencia, mientras realizaba labores de reconstrucción tras la DANA. El accidente ocurrió al quedar atrapado entre dos máquinas mientras efectuaba movimientos de estos aparatos después de completar tareas asignadas. La víctima era empleado de una empresa subcontratada por Tragsa, encargada de rehabilitar caminos para la Generalitat y recuperar infraestructuras de prevención de incendios. Los servicios médicos solo pudieron confirmar su fallecimiento. La Generalitat ha expresado sus condolencias a los familiares. Inspección de Trabajo y la Guardia Civil han iniciado una investigación para esclarecer los hechos.

Un trabajador de 56 años ha fallecido mientras realizaba labores de reconstrucción tras la DANA en Casinos (Valencia) al quedar atrapado entre dos máquinas mientras realizaba, según parece, movimientos de dichos aparatos una vez terminados unos trabajos asignados.

Según recoge la Agencia Efe citando a fuentes de la Conselleria de Medio Ambiente y de Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU), el accidente se produjo el viernes por la mañana en el término municipal de Casinos.

El fallecido era un empleado de una empresa subcontratada por Tragsa, que es la encargada de ejecutar trabajos de reconstrucción para diferentes administraciones. En el caso de la Generalitat, esta empresa tiene encomendada la rehabilitación de caminos en el marco de las actuaciones para recuperar las infraestructuras de prevención de incendios.

Según las investigaciones, el accidente se habría producido al realizar movimientos de maquinaria una vez terminados unos trabajos asignados. El CICU ha añadido que el trabajador quedó atrapado entre dos máquinas.

Los servicios médicos desplazados hasta el lugar sólo pudieron confirmar el fallecimiento de este hombre de 56 años de edad. Por su parte, la Generalitat se ha hecho eco del accidente y ha expresado el pésame a los familiares y amigos del fallecido.

Inspección de Trabajo y la Guardia Civil se personaron en la zona del accidente, y se ha abierto una investigación para esclarecer los hechos.