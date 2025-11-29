Ahora

Varias protestas denuncian en ciudades españolas que sigue el genocidio contra el pueblo palestino

Los detalles En el Día Internacional de Solidaridad con el Pueblo Palestino, en Madrid se han celebrado nueva marcha ciudadana para exigir al Gobierno el embargo de armas y la ruptura de relaciones con Israel porque "el genocidio continúa".

Numerosas ciudades españolas han albergado este sábado nuevas manifestaciones en apoyo al pueblo palestino y han denunciado que Israel continúa perpetrando un "genocidio" pese al plan de paz alcanzado con la mediación de Estados Unidos.

En el Día Internacional de Solidaridad con el Pueblo Palestino, en Madrid se ha celebrado nueva marcha ciudadana para exigir al Gobierno el embargo de armas y la ruptura de relaciones con Israel porque "el genocidio continúa".

La manifestación, que ha cubierto el recorrido desde Atocha a Gran Vía, ha sido convocada por las Asambleas con la Resistencia Palestina, Embargo de Armas ya y la Red Solidaria contra la Ocupación de Palestina.

Por su parte, en Barcelona, alrededor de 800 personas según la Guardia Urbana se han manifestado también para reclamar el embargo de armas a Israel y la ruptura total de relaciones con este país a causa de su actuación en Palestina.

Medio millar de personas han secundado otra marcha en Logroño para que no se olvide la situación que vive el pueblo palestino y para llamar la atención sobre el papel de Europa en este conflicto.

Una bicicletada ha recorrido, por su parte, las calles de Santander para reclamar el fin del "genocidio" y la plataforma Palestinarekin Elkartasuna (Solidaridad con Palestina) ha realizado este sábado movilizaciones en las tres capitales vascas para acusar a Israel de "incumplir su palabra" y denunciar la "falsedad" del alto el fuego en Gaza.

Los convocantes han responsabilizado además al Estado judío de mantener "los bombardeos, los asesinatos y el bloqueo de ayuda humanitaria" dos meses después de que se firmase el acuerdo de alto el fuego.

Otras ciudades también han marchado para apoyar al pueblo palestino, entre ellas, Toledo, Palencia, Cuenca, Guadalajara, Burgos y León.

