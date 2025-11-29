La catedral de Burgos expone los polémicos portones de bronce de Antonio López

Los detalles "Si la obra es buena da un poco igual el sitio y si no es buena, también", ha defendido el artista en la inauguración en el museo catedralicio, donde finalmente quedarán expuestas.

El museo de la catedral de Burgos exhibe desde este sábado las controvertidas puertas de bronce diseñadas por el pintor y escultor Antonio López, que las ha definido como una mezcla de lo cotidiano, plasmado en las dos puertas laterales, y lo sobrenatural, que preside un relieve de Dios padre en la doble hoja de la puerta central.

El artista manchego, que ha tratado de evadirse del movimiento crítico que ha forzado que las puertas no se instalen, ha sido el encargado de defender el complejo escultórico en el acto de inauguración. "Si la obra es buena da un poco igual el sitio, y si no es buena, también", ha asegurado antes de presentar al público esas tres grandes puertas de bronce, diseñadas para conmemorar los 800 años de la catedral y que han quedado expuestas en el museo catedralicio.

Seis años ha ocupado el proyecto, encargado a Antonio López en 2019, y que comenzó a recibir críticas en 2021, ante la posibilidad de que las de bronce sustituyeran a las actuales de madera del siglo XVIII de la fachada de Santa María, aunque para entonces el equipo de López ya había empezado a trabajar.

El coordinador de ese equipo, compuesto por diez personas, Gonzalo Jiménez, ha explicado que en esos momentos el artista les dijo 'vamos a hacer las puertas mejores de que seamos capaces y lo demás no importa'. El resultado es un conjunto escultórico compuesto por dos puertas laterales, de dos toneladas de peso cada una, y una central de dos hojas, de cuatro toneladas y seis metros de altura, que representa tres momentos de la tradición cristiana.

Las críticas

Desde hace años, las críticas por estos portones se han ido acumulando. Una campaña de recogida de firmas, que sumó 80.000 apoyos, y un manifiesto contrario firmado por expertos en arquitectura, arte o historia, fueron los primeros movimientos críticos, nacidos en 2021.

Incluso la Unesco avisó de que podría estar en riesgo la declaración como Patrimonio de la Humanidad. Con todo ello, el Cabildo optó por plantear varias alternativas a la Comisión de Patrimonio de la Junta de Castilla y León, que finalmente autorizó su instalación en el museo catedralicio.

