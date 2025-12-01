Muere una menor en la piscina de un centro deportivo de Vila-real (Castellón)

Los detalles Una niña de 13 años ha fallecido este lunes en Vila-real mientras nadaba en la piscina del Centro de Tecnificación Deportiva. A pesar de la intervención de técnicos, sanitarios y emergencias, no se pudo salvar su vida.

Una chica de 13 años ha fallecido mientras practicaba natación en el Centro de Tecnificación Deportiva de Vila-real. A pesar de la rápida intervención de los servicios de emergencia, no se pudo salvar su vida. La Policía Nacional ha iniciado una investigación sobre el incidente. El Ayuntamiento de Vila-real ha expresado sus condolencias a la familia y amigos de la menor, recordando a la niña como un ejemplo de valentía y superación. En señal de duelo, se ha declarado un día de luto oficial en la ciudad, suspendiendo actividades lúdicas y colocando las banderas a media asta.

Una chica de 13 años ha fallecido este lunes por la tarde en Vila-real (Castellón) mientras practicaba natación en la piscina de las instalaciones del Centro de Tecnificación Deportiva de la localidad, un complejo de alto rendimiento.

Según informa el Ayuntamiento, a pesar de la rápida intervención del personal técnico presente, así como de la Policía Local, los servicios sanitarios y los equipos de emergencia, no ha sido posible salvarle la vida.

Hasta el centro deportivo se ha desplazado una unidad del SAMU, cuyo equipo médico ha realizado la reanimación cardiopulmonar avanzada a la menor, pero no ha habido respuesta y ha confirmado su fallecimiento, detalla el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU).

La Policía Nacional se ha hecho cargo de la investigación del fallecimiento de la menor. Al lugar se ha trasladado la policía científica y judicial de la comisaría local de Vila-real, según fuentes policiales.

Desde el consistorio, en representación de toda la ciudadanía, expresan su más sincero pésame a la familia, amistades y entorno cercano de la menor, así como al Club Tritons al que pertenecía en un momento tan doloroso. Solicitan igualmente "máximo respeto y sensibilidad".

"Queremos recordar a una niña siempre alegre, que luchó con valentía ejemplar contra las dificultades derivadas de su autismo, convirtiéndose en un referente de esfuerzo, superación y luz para quienes la conocieron", manifiestan los padres de la menor, integrante del Club Tritons y estudiante del instituto Miralcamp de Vila-real, a través de un comunicado difundido por el Ayuntamiento.

Vila-real pone a disposición de la familia los recursos y servicios municipales que puedan necesitar para el acompañamiento y apoyo. Por respeto a la familia y en coordinación con ella, el consistorio declarará un día de luto oficial en la ciudad, durante el que quedarán suspendidas las actividades lúdicas organizadas por la administración municipal y las banderas ondearán a media asta como muestra de luto y respeto.

