Andalucía se suma a la mascarilla en centros sanitarios mientras Madrid y Cataluña ya vacunan sin cita previa

¿Por qué es importante? La rápida propagación de la variante 'K' de la gripe ha hecho que se supere el umbral epidemiológico en Aragón, País Vasco o Madrid.

La epidemia de gripe sigue desbocada en España. Por eso mismo, Andalucía se ha sumado a Aragón, Asturias, Castilla y León y la Comunidad Valenciana en su recomendación de utilizar las mascarillas en centros sanitarios y sociosanitarios. Asimismo, comunidades como Madrid y Cataluña han comenzado a vacunar sin cita previa con el objetivo de rebajar la incidencia de la variante 'K'. Desde el Ministerio de Sanidad han insistido en que los cubrebocas y la vacunación son las mejores armas para la prevención.

"Tengo cita para diciembre en mi ambulatorio, entonces aquí me van a vacunar antes", ha señalado una mujer que ha acudido al Hospital Isabel Zendal a inocularse. La misma situación se ha vivido en los centros hospitalarios de Cataluña, debido a las últimas decisiones tomadas por ambos Gobiernos autonómicos.

Ante esta delicada situación y a pesar de que es sabido que los grupos de mayor riesgo son los niños menores de cinco años; los adultos mayores de 65 y las mujeres embarazadas, los expertos han recomendado la vacunación a toda la ciudadanía. "Cuantas más personas estén vacunadas, menos incidencia de gripe tendremos", ha expresado Isabel García, directora de Enfermería del Hospital Isabel Zendal.

Sin embargo, los sindicatos de Enfermería han lamentado la demora de estas determinaciones. "Esta medida, como siempre, ha llegado tarde", ha manifestado la secretaria general de SATSE en Madrid, Teresa Galindo. Sus palabras no son alarmistas, puesto que en comunidades como Aragón, País Vasco o Madrid el umbral epidemiológico ya se ha superado debido al rápido aumento de la incidencia.

Las recomendaciones de Sanidad

Por su parte, la ministra de Sanidad, Mónica García, ha detallado los supuestos en los que se debe utilizar el cubrebocas. "Si tienes síntomas catarrales o síntomas gripales, ponte una mascarilla. Si crees que puedes estar en un sitio como el transporte público donde se concentra mucha gente, ponte una mascarilla y ponte una mascarilla cuando vayas a un centro de salud, una residencia o un hospital", ha apostillado.

Esta medida ya ha calado en la población y no es extraño ver cada vez a más personas con cubrebocas en los metros o autobuses. "La estoy usando en sitios públicos, el metro, autobuses"; "Yo la uso dentro de los centros de salud", han remarcado dos señoras.

Con todo, para los que se quieran sumar a las recomendaciones, las vacunaciones sin cita continuarán hasta que se estabilice la situación.

