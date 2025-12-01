La Comisión Europea manda expertos al foco de peste porcina

Expertos veterinarios de la Comisión Europea han llegado a Cataluña para asesorar sobre un brote de peste porcina africana (PPA) en jabalíes de la sierra de Collserola, posiblemente iniciado por un embutido contaminado. Aunque solo es una hipótesis, se sospecha que el virus pudo llegar por carretera. Hasta ahora, solo hay dos casos confirmados y ocho sospechosos entre 40 jabalíes analizados. La Generalitat ha solicitado ayuda de la Unidad Militar de Emergencias para contener el brote, movilizando a 117 efectivos y 25 vehículos. El brote ha bloqueado exportaciones de productos porcinos, afectando a la economía local. El ministro Luis Planas ha asegurado que la seguridad alimentaria está garantizada. Salvador Illa, presidente de la Generalitat, ha sido criticado por su ausencia en Cataluña durante la crisis.

Expertos veterinarios de la Comisión Europea (CE) llegan este martes a Cataluña para asesorar sobre el control del foco de peste porcina africana (PPE) que ha afectado varios jabalíes en la sierra de Collserola (Barcelona) y cuyo origen podría hallarse en un embutido contaminado de un bocadillo.

Es una de las hipótesis que ha puesto sobre la mesa este lunes el conseller de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat catalana, Òscar Ordeig, si bien ha dejado claro que es solo una hipótesis y no hay nada confirmado. En todo caso, ha indicado que es posible que la peste porcina africana (PPA) llegara a España por carretera en un embutido contaminado que podrían haber injerido jabalíes, animales que acostumbran a hurgar en la basura, según ha informado 'EFE'.

Los dos positivos se detectaron en jabalíes que estaban en zonas boscosas, en inmediaciones de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB), en la zona de Bellaterra (término municipal de Cerdanyola del Vallès), un área por la que cruzan diversas carreteras, entre ellas las autopistas C-58 y la AP-7. Dentro de la UE hay suficientes mecanismos de vigilancia como para que carne o embutido contaminado por PPA no llegue al mercado, pero, en cambio, los controles no son tan estrictos fuera del bloque comunitario, según el conseller.

Ordeig ha señalado que, por ahora, el virus no ha entrado en las granjas ni hay nuevos casos confirmados entre jabalíes. Así, solo hay dos casos confirmados el pasado viernes, aunque hay ocho que son sospechosos, pero que el laboratorio de referencia del Ministerio de Agricultura no ha ratificado aún, todo ello sobre 40 animales analizados dentro del radio afectado.

La Comisión Europea (CE) ha emplazado a España a aplicar las medidas previstas en la legislación europea para tratar de contener el brote de peste porcina africana (PPA) detectado en Cataluña y ha anunciado la presencia a partir de mañana de expertos veterinarios europeos en la zona para asesorar a las autoridades.

La Generalitat ha asegurado que está desplegando las medidas previstas en estos casos, para lo que ha pedido la colaboración de la Unidad Militar de Emergencias (UME), que ha activado este lunes a 117 efectivos y 25 vehículos en la sierra de Collserola, con equipos de descontaminación, gestión de capturas y drones con detección nocturna. Unos efectivos que trabajan en una área de seis kilómetros a la redonda del foco, junto con 250 Mossos d'Esquadra, agentes rurales, guardias urbanos de Barcelona y policías locales que ya ha movilizado la Generalitat. El objetivo es cercar al virus cuanto antes y minimizar los daños en la economía por el cierre de las exportaciones a raíz del foco del PPA.

Actualmente, siguen bloqueados más de 120 certificados de exportación de cerca de 40 países sobre productos para los cuales no admiten la regionalización del problema, es decir, vetan la entrada desde todo el territorio español y no solo desde la zona catalana afectada.

España es el primer productor de carne de porcino de la Unión Europea (UE) y el tercero del mundo, y exporta anualmente por valor de unos 8.800 millones de euros. Por su parte, Cataluña exporta por valor de 3.000 millones de euros en productos porcinos, de los cuales 1.000 millones fuera de la UE y, por tanto, están afectados por el cierre de las exportaciones.

Desde Roma, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha reiterado este lunes que "no hay que bajar la guardia" para que no se extienda la enfermedad a las granjas, a la vez que ha transmitido tranquilidad a los consumidores, ya que está garantizada la seguridad alimentaria de los productos del porcino.

Partidos como Junts o ERC han criticado que el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, no esté en Cataluña, pues se encuentra de viaje institucional en México desde el pasado sábado. Sin embargo, Illa ha reaccionado con una solicitud de comparecencia en el Parlament sobre la gestión de la peste porcina cuando regrese de México.

Por otro lado, un jabalí fallecido en las vías del tren ha provocado incidencias este lunes en el servicio de la línea R4 de cercanías en Cerdanyola del Vallès (Barcelona), en el mismo municipio donde se hallaron los dos primeros animales muertos por peste porcina. Fuentes de los Agentes Rurales han indicado que están analizando al animal en el marco del protocolo de actuación de crisis sanitaria de peste porcina.

