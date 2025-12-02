Desde comprar chucherías hasta contar dónde estaban: los últimos mensajes de las menores halladas muertas en Jaén

¿Por qué es importante? Las familias de las dos menores halladas la madrugada del sábado en un parque en pleno centro de Jaén insisten en que algo no les cuadra mientras la Policía baraja como principal hipótesis el suicidio consensuado.

Las familias de las dos menores encontradas muertas en un parque de Jaén cuestionan la hipótesis policial de suicidio consensuado, sugiriendo que podría tratarse de un "homicidio disfrazado". La Policía ha descartado el acoso escolar y la implicación de terceros, aunque la investigación sigue abierta. Los padres mencionan que recibieron mensajes de WhatsApp de las jóvenes la noche de los hechos. Rosmed, de 15 años, envió un mensaje de despedida a Sharif, de 16 años, quien a su vez rompió con su novio mediante otro mensaje. Las familias dudan de la autenticidad de estos mensajes, señalando inconsistencias en su redacción.

Las familias de las dos menores halladas la madrugada del sábado en un parque en pleno centro de Jaén insisten en que algo no les cuadra mientras la Policía baraja como principal hipótesis el suicidio consensuado. Las autoridades sí ha descartado este lunes que sufrieran acoso escolar.

La Policía niega por ahora también la implicación de terceras personas en lo ocurrido, aunque la investigación continúa abierta y no se descarta aún ninguna hipótesis sobre lo ocurrido.

Por ahora hay un choque evidente entre lo que dice la Policía y lo que dicen las familias de las dos menores, que insisten en que se trata de un "homicidio disfrazado".

Según han asegurado los padres las jóvenes les mandaron varios mensajes de WhatsApp esa misma noche. Así, habrían hablado con ellas hasta en dos ocasiones: una contó a sus padres que compró unas chucherías y otra le dijo a su madre dónde estaba.

La menor, Rosmed, de 15 años, habría mandado un mensaje de despedida a la mayor. "¿Tiene sentido si se supone que a esa hora estaban juntas en el parque en el que luego aparecieron muertas?", han esgrimido los padres.

Y tras ese mensaje, la otra, Sharif, de 16 años, envió otro mensaje a su novio rompiendo su relación. Su padre duda hasta de quién redactó realmente ese WhastApp, ya que, según dice, "es un mensaje muy redactado, cada palabras con tildes y comas".

