Ahora

La investigación continúa abierta

Desde comprar chucherías hasta contar dónde estaban: los últimos mensajes de las menores halladas muertas en Jaén

¿Por qué es importante? Las familias de las dos menores halladas la madrugada del sábado en un parque en pleno centro de Jaén insisten en que algo no les cuadra mientras la Policía baraja como principal hipótesis el suicidio consensuado.

Vista del Parque de la Concordia, situado en pleno centro de Jaén, donde esta madrugada han aparecido los cuerpos sin vida de dos chicas adolescentes, de 15 y 16 años.

Las familias de las dos menores halladas la madrugada del sábado en un parque en pleno centro de Jaén insisten en que algo no les cuadra mientras la Policía baraja como principal hipótesis el suicidio consensuado. Las autoridades sí ha descartado este lunes que sufrieran acoso escolar.

La Policía niega por ahora también la implicación de terceras personas en lo ocurrido, aunque la investigación continúa abierta y no se descarta aún ninguna hipótesis sobre lo ocurrido.

Por ahora hay un choque evidente entre lo que dice la Policía y lo que dicen las familias de las dos menores, que insisten en que se trata de un "homicidio disfrazado".

Según han asegurado los padres las jóvenes les mandaron varios mensajes de WhatsApp esa misma noche. Así, habrían hablado con ellas hasta en dos ocasiones: una contó a sus padres que compró unas chucherías y otra le dijo a su madre dónde estaba.

La menor, Rosmed, de 15 años, habría mandado un mensaje de despedida a la mayor. "¿Tiene sentido si se supone que a esa hora estaban juntas en el parque en el que luego aparecieron muertas?", han esgrimido los padres.

Y tras ese mensaje, la otra, Sharif, de 16 años, envió otro mensaje a su novio rompiendo su relación. Su padre duda hasta de quién redactó realmente ese WhastApp, ya que, según dice, "es un mensaje muy redactado, cada palabras con tildes y comas".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Las trampas de Salomé Pradas en Salvados: mide sus palabras y culpa a otros de la gestión de la DANA para salvarse judicialmente
  2. La célula neonazi española de 'The Base' planeaba atentar de manera inminente emulando el ataque de Christchurch
  3. Entre la Justicia, la política y salvar su imagen: las tres razones por las que Koldo y Ábalos habrían roto su silencio
  4. El PP emprende una nueva ofensiva parlamentaria contra el Gobierno por el caso Koldo: llama a comparecer a Sánchez, Montero, Bolaños y Robles
  5. Lenguaje hípersexualizado, abuso de poder y comentarios humillantes: las denuncias contra Paco Salazar en el canal interno del PSOE
  6. Planas llama a la calma ante el foco de peste porcina que podría provenir de un bocadillo o "elemento de alimentación humana"