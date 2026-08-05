Intervenidas más de 21 toneladas de cocaína y desarticulada una organización que operaba en puertos de España y Ecuador

Los detalles La organización criminal, asentada principalmente en La Rioja, habría creado un entramado societario para introducir contenedores con grandes cantidades de cocaína a través de los puertos de Málaga, Algeciras y Valencia.

La Guardia Civil, junto con la Policía Nacional de Ecuador, desarticuló una organización criminal internacional dedicada al tráfico de cocaína en la operación 'Mondragón'. En 2024, se incautaron 21 toneladas de cocaína en Brasil, Ecuador y los puertos españoles de Málaga, Algeciras y Valencia. La organización tenía tres ramas: una española que gestionaba la importación de contenedores, otra en Ecuador que controlaba la carga de droga, y una en Dubái que financiaba las operaciones. En marzo de 2025, se desarticuló la rama ecuatoriana con 36 detenciones. En España, se detuvieron ocho personas y se incautó un millón de euros. La operación fue coordinada por Europol y la Unidad Técnica de Policía Judicial.

La Guardia Civil, en colaboración con la Policía Nacional de Ecuador, en el marco de la que se ha denominado operación 'Mondragón', ha desarticulado una organización criminal de carácter internacional dedicada a la introducción de grandes cantidades de cocaína a través de diversos puertos de España, principalmente Málaga, Algeciras y Valencia.

A lo largo del año 2024, tal como informa Guardía Civil en una nota de prensa, se llevaron a cabo varias actuaciones policiales que condujeron a la incautación de varios contenedores con un total de 21 toneladas de cocaína en Brasil, Ecuador y en los puertos españoles de Málaga, Algeciras y Valencia.

Fruto de estas actuaciones, se efectuaron, tanto detenciones de intervinientes en alguna de las operativas como la recopilación de pruebas e indicios contra los verdaderos organizadores de la actividad criminal y que operaban fundamentalmente entre España y Dubái.

Una organización compuesta por tres tramas

La organización criminal estaba compuesta por tres ramas. La primera, la española y principal, conformada por ciudadanos españoles y marroquíes, se encargaba de la creación de la estructura empresarial necesaria para la importación de los contenedores desde Sudamérica.

La segunda de las ramificaciones se encontraba en Ecuador, desde donde salió la mayor parte de la droga incautada. Desde los principales centros logísticos del país, principalmente el puerto de Guayaquil, controlaban la "contaminación" de los contenedores que finalmente habrían de llegar a España.

Y por último, la tercera rama, asentada en Dubái, la conformaban los inversores, de origen albanés, y se dedicaba a inyectar grandes cantidades de dinero a las empresas españolas, que a su vez servían para dotar de actividad a las mismas.

En marzo de 2025 se realizó la primera fase de la investigación en Ecuador, desarticulando la rama asentada en dicho país y de la que se derivó la realización de 50 registros domiciliarios en diversos puntos del país, así como la detención de 36 personas. En este operativo participó personal de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil integrado en la fuerza policial ecuatoriana.

Ahora, en España, y como consecuencia de esta investigación de más de dos años, se han llevado cabo registros domiciliarios y detenciones en las provincias de La Rioja, Alicante, Sevilla y Cádiz.

La actuación se ha saldado con la detención e investigación de ocho personas y la incautación aproximada de un millón de euros en efectivo que se encontraron en los registros efectuados en la población de Arnedo (La Rioja). Asimismo, se han bloqueado numerosas propiedades, vehículos y productos financieros.

La operación ha sido llevada a cabo por el Grupo Central Antidroga de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil y la Policía Nacional de Ecuador (UIACE y UIPA).

Por otro lado, ha sido coordinada por Europol y por la Unidad Técnica de Policía Judicial (UTPJ) a través del proyecto GDIN ('Global Drug Intelligence Network'). La investigación en España ha sido dirigida por la Fiscalía Especial Antidroga y el Tribunal Central de Instancia de la Audiencia Nacional.

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