Muere un joven después de precipitarse desde un balcón en un hotel de Tenerife

¿Qué ha pasado? El varón, de 23 años y nacionalidad belga, habría huido de un incendio que se originó en la habitación en la que se hospedaba y se precipitó desde el balcón según las primeras hipótesis.

Un joven de 23 años ha fallecido tras precipitarse desde un balcón de un hotel en Tenerife, tal y como ha informado el centro coordinador de emergencias de Canarias.

Como ha detallado el 112, el incidente ocurrió a las 21:00 horas de este miércoles cuando se alertó de un incendio declarado en un hotel, que fue evacuado de forma preventiva.

Asimismo, se informó de que una persona se había precipitado desde el balcón, pero los servicios sanitarios de urgencia solo pudieron confirmar su fallecimiento debido a la gravedad de sus heridas.

Según recoge la Agencia Efe citando a fuentes policiales, una de las hipótesis que se barajan sobre los motivos del accidente es que el joven, de nacionalidad belga, se precipitó cuando intentaba huir de dicho incendio que se originó en la habitación en la que se hospedaba.

La Policía Nacional se ha encargado de la investigación para esclarecer los hechos.

