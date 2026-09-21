Muere en el hospital la mujer que fue estrangulada en presencia de su hija menor por su pareja en Málaga

El contexto La hija de la víctima fue la que alertó a Emergencias 112 de Andalucía de que su padre estaba intentando estrangularla. Tras el ataque, el hombre se suicidó.

Una mujer falleció tras ser estrangulada por su pareja en Málaga. El incidente ocurrió en Pinares de San Antón, donde su hija alertó a Emergencias 112 Andalucía. A pesar de los esfuerzos por reanimarla, la víctima murió en la UCI. La familia donará sus órganos. El agresor se suicidó antes de la llegada de las autoridades. Ninguno estaba registrado en el Sistema Viogén. El 016 ofrece atención a víctimas de violencia machista 24/7 en 53 idiomas. En emergencias, se puede contactar al 112, Policía Nacional, Guardia Civil o usar la app ALERTCOPS para enviar alertas con geolocalización.

La mujer que resultó herida el pasado miércoles a raíz de que su pareja intentara estrangularla en una vivienda en Málaga capital ha fallecido. La víctima se encontraba ingresada en la UCI de un centro hospitalario de la capital.

Los hechos sucedieron en la zona de Pinares de San Antón de la capital malagueña sobre las 18:00 horas del miércoles. Fue la hija de ambos la que llamó a Emergencias 112 Andalucía para avisar de que su padre estaba intentando estrangular a su madre.

En ese momento, emergencias movilizó a los servicios sanitarios y a la Policía Nacional. A la mujer se le practicó la RCP y pudo ser reanimada y trasladada al hospital, donde ha permanecido ingresada en la UCI hasta su fallecimiento. Fuentes sanitarias han indicado a EFE que la familia de la víctima ha comunicado que donará sus órganos.

También se le prestó atención sanitaria al hombre, pero ya había fallecido tras ahorcarse con unas bridas. Ni la víctima ni el supuesto agresor estaban registrados en el Sistema Viogén.

016, número contra la violencia machista

El 016 atiende a todas las víctimas de violencia machista las 24 horas del día y en 53 idiomas diferentes, al igual que el correo 016-online@igualdad.gob.es; también se presta atención mediante WhatsApp a través del número 600000016, y los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10.

En una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062), y en caso de no poder llamar, se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.

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