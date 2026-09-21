Roban un tráiler cargado con ropa de Inditex haciéndose pasar por policías en Alicante

Los detalles El camionero fue sorprendido por dos vehículos de gran cilindrada con señales luminosas que simulaban las de los coches camuflados de la Policía Nacional y Guardia Civil. El valor del material robado estaría cerca de un millón de euros.

La Policía Nacional de Alicante investiga el robo de un tráiler cargado con ropa de Inditex, ocurrido en la madrugada del jueves pasado. Un grupo de hombres, haciéndose pasar por policías, interceptó al camionero en el polígono El Espartal, en las afueras de Alicante, utilizando vehículos con señales luminosas similares a las de la policía. Dos hombres armados obligaron al conductor a abandonar el camión y huyeron con la mercancía, valorada en cerca de un millón de euros. El grupo de Atracos de la UDEV revisa las grabaciones de seguridad y tráfico, aunque aún no se han realizado detenciones.

La Policía Nacional de Alicante investiga el robo, en la madrugada del pasado jueves, de un tráiler cargado con ropa de la empresa Inditex por un grupo de hombres que se hicieron pasar por policías, sin que se hayan producido todavía detenciones, han informado fuentes del cuerpo policial.

El robo, según ha adelantado este sábado el diario Levante-EMV, se produjo en las afueras de la capital alicantina, en el polígono El Espartal, y el material robado estaría valorado en cerca de un millón de euros.

El camionero, que cubría la ruta entre Almería y Alicante, fue sorprendido cuando llegó al polígono por dos vehículos de gran cilindrada, con señales luminosas que simulaban las de los coches camuflados de la Policía Nacional y Guardia Civil, y le obligaron a detenerse.

Dos hombres armados, simulando ser policías, obligaron al hombre a salir de la cabina del camión y se apoderaron del tráiler huyendo del lugar en dirección a Alicante.

El grupo de Atracos de la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) de Alicante está inspeccionando las grabaciones de las cámaras de seguridad del polígono y las de tráfico de la zona. La Policía Nacional mantiene abiertas todas las líneas de investigación y todavía no ha realizado ninguna detención en relación con este suceso.

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