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Investigan lo ocurrido

Los Mossos buscan a cinco miembros de un grupo criminal por secuestrar a un hombre en la AP-7 haciéndose pasar por policías

Los detalles Los agentes han encontrado al hombre sano y salvo en otro punto de Cataluña. Los Mossos mantienen abierta la investigación y atribuyen lo ocurrido a una disputa entre grupos criminales.

Secuestran a un hombre en la AP-7. Secuestran a un hombre en la AP-7.Redes sociales
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Cinco miembros de un grupo criminal vestidos de policías se llevaron a un hombre que viajaba en un coche por la autopista AP-7 y, horas después, lo dejaron en libertad en perfecto estado en un paradero alejado del de la detención.

Fuentes de los Mossos han confirmado la información adelantada por el diario ARA sobre la detención ilegal de este hombre sobre las 19:30 horas de ayer en la autopista, a su paso por la localidad de Montornès del Vallès (Barcelona).

En ese tramo de la autopista, han indicado las mismas fuentes, los cinco hombres se bajaron de un coche y se acercaron a otro que estaba también parado en esa vía, donde le forzaron a cambiar de vehículo para ir en el suyo.

La División de Investigación Criminal (DIC) de los Mossos ha iniciado una investigación y sus agentes han localizado al hombre en otro punto de Cataluña, sano y salvo. Ese grupo de los Mossos mantiene abierta la investigación para esclarecer las circunstancias de esta detención ilegal, que las mismas fuentes atribuyen a una disputa entre grupos criminales.

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