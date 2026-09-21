Los Mossos buscan a cinco miembros de un grupo criminal por secuestrar a un hombre en la AP-7 haciéndose pasar por policías

Los detalles Los agentes han encontrado al hombre sano y salvo en otro punto de Cataluña. Los Mossos mantienen abierta la investigación y atribuyen lo ocurrido a una disputa entre grupos criminales.

Cinco individuos de un grupo criminal, disfrazados de policías, secuestraron a un hombre en la autopista AP-7 cerca de Montornès del Vallès, Barcelona. El incidente ocurrió alrededor de las 19:30 horas, cuando los secuestradores obligaron al hombre a cambiar de vehículo. Horas después, lo liberaron ileso en un lugar apartado. La División de Investigación Criminal (DIC) de los Mossos d'Esquadra ha iniciado una investigación para esclarecer los hechos, que se sospecha están relacionados con una disputa entre grupos criminales. Los agentes han logrado localizar al hombre en otra parte de Cataluña, confirmando su buen estado de salud.

Cinco miembros de un grupo criminal vestidos de policías se llevaron a un hombre que viajaba en un coche por la autopista AP-7 y, horas después, lo dejaron en libertad en perfecto estado en un paradero alejado del de la detención.

Fuentes de los Mossos han confirmado la información adelantada por el diario ARA sobre la detención ilegal de este hombre sobre las 19:30 horas de ayer en la autopista, a su paso por la localidad de Montornès del Vallès (Barcelona).

En ese tramo de la autopista, han indicado las mismas fuentes, los cinco hombres se bajaron de un coche y se acercaron a otro que estaba también parado en esa vía, donde le forzaron a cambiar de vehículo para ir en el suyo.

La División de Investigación Criminal (DIC) de los Mossos ha iniciado una investigación y sus agentes han localizado al hombre en otro punto de Cataluña, sano y salvo. Ese grupo de los Mossos mantiene abierta la investigación para esclarecer las circunstancias de esta detención ilegal, que las mismas fuentes atribuyen a una disputa entre grupos criminales.

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