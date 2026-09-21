España trabaja de forma "preventiva" con Marruecos ante un nuevo llamamiento para cruzar a Ceuta el día 23

Dos soldados españoles y en la parte marroquí de la playa autoridades del país vecino montan guardia en el espigón del Tarajal

Los detalles Fuentes del Gobierno en conversación con laSexta reconocen que aunque la preocupación ante nuevos llamamientos existe, "Marruecos está tomando todas las medidas".

El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, ha anunciado que el Gobierno ha implementado medidas preventivas y está en contacto con las autoridades marroquíes para evitar una nueva entrada masiva a Ceuta, tras una convocatoria en redes sociales para el 23 de septiembre. En entrevistas, Albares ha destacado que los mensajes en redes no están teniendo el mismo impacto que en la convocatoria del 30 de julio, cuando hubo mucha desinformación. Para contrarrestar esto, el Ministerio ha lanzado una campaña contra la desinformación, informando que la entrada irregular no garantiza derechos. La Embajada de España en Marruecos también ha advertido sobre la desinformación. Albares mantiene comunicación constante con su homólogo marroquí para coordinar acciones disuasorias. Además, el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha elogiado la difusión del mensaje de que la mayoría de los migrantes no podrán quedarse. Fuentes del Gobierno aseguran que Marruecos está tomando medidas y que la frontera está reforzada, transmitiendo tranquilidad.

El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, ha afirmado que el Gobierno ha activado medidas preventivas y está en contacto con las autoridades marroquíes para "disuadir" una nueva entrada masiva a Ceuta, tras la convocatoria en redes sociales para el 23 de septiembre en la que se llama a cruzar de nuevo a Ceuta.

En sendas entrevistas hoy en Canal Sur Radio y Catalunya Ràdio, Albares ha señalado que hay mensajes en redes sociales que, "por el momento, no están calando" entra la población ni tienen "el impacto que tuvieron" en la convocatoria para entrar en Ceuta el pasado 30 de julio en la que hubo, según ha denunciado, mucha "desinformación" en base a la sentencia del Tribunal Supremo que impedía las 'devoluciones en calientes' en las entradas a nado.

Albares ha explicado que, ante estas nuevas informaciones falsas, han activado desde el Ministerio una "campaña de lucha contra la desinformación" en la que los consulados y la Embajada en Rabat están ofreciendo "información veraz" donde inciden en que la entrada irregular a Ceuta y Melilla no implica "ningún derecho" ni tampoco quedarse "indefinidamente" en España y Europa.

Al hilo, la embajada de España en Marruecos ha pedido en redes sociales a los marroquíes que "no se dejen engañar por la desinformación", alegando que la sentencia del Supremo "no modifica la ley sobre extranjeros", "no declara ilegal el rechazo en la frontera" y tampoco "impide el retorno".

El ministro, que ha pedido a aquellos ciudadanos que tengan la tentación de entrar irregularmente a las ciudades autónomas que no "arriesguen su futuro y dinero en manos de esas mafias", ha afirmado que la prensa marroquí también "se está haciendo eco" de la campaña del Ministerio, al tiempo que ha señalado que está en contacto con las autoridades marroquíes para aplicar "medidas preventivas" y un "dispositivo disuasorio" si "es necesario" para impedir cualquier avalancha.

Albares ha recordado que el 15 de agosto, cuando también hubo otra convocatoria masiva para entrar a Ceuta desde Marruecos, ya se tomaron medidas preventivas en la frontera y el intento de avalancha "fue un fracaso".

En concreto, el ministro ha reiterado que está en contacto con su homólogo marroquí, Naser Burita, para "desmontar", por un lado, la "desinformación" sobre entradas masivas y movilizar "efectivos necesarios para disuadir" o "contener una avalancha", si se produjera, para que no se "repitan los hechos" del 30 de julio, cuando entraron a Ceuta unas 80.000 personas. También ha subrayado que habla prácticamente a diario con Burita para abordar el retorno de los migrantes una vez estén listos los expedientes.

En una entrevista en Al Rojo Vivo, el ministro de Política Territorial Ángel Víctor Torres ha puesto en valor el trabajo de prevención, destacando como "un acierto" la difusión por parte del Gobierno del mensaje de que la mayoría de los que entrar "no van a poder quedarse".

Además, fuentes del Gobierno en conversación con laSexta reconocen que aunque la preocupación ante nuevos llamamientos existe, "Marruecos está tomando todas las medidas". Y añaden que la frontera "está reforzada desde el 29 de julio". Por lo que mandan un mensaje de "máxima" tranquilidad.

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