El negocio de las mafias con los migrantes de Ceuta: estarían cobrando 25 euros por una noche en una chabola

Los detalles Aquellos que han conseguido huecos, estarían alquilando los asentamientos ilegales por más de 20 euros la noche, aunque si llega la oscuridad y el espacio sigue libre, hacen descuentos de última hora, y se pueden adquirir por diez o 15 euros.

En las playas de Ceuta, las mafias están cobrando a migrantes 25 euros por noche en chabolas, según el Sindicato Unificado de Policía (SUP). Ana Alarcón, portavoz del SUP, informó que la Policía Nacional ha desarticulado redes que cobraban hasta 9.000 euros por trasladar clandestinamente a inmigrantes a la Península y están investigando alojamientos ilegales. JUPOL, el sindicato mayoritario de la Policía Nacional, confirma que se hacen descuentos de última hora si las chabolas quedan vacías. Las playas se han convertido en un mercado improvisado con tiendas, cocinas y peluquerías, ofreciendo productos básicos y servicios a los migrantes.

Las mafias están cobrando 25 euros por chabola a migrantes en las playas de Ceuta, según denuncia el Sindicato Unificado de Policía (SUP), Dicen haber detectado grupos organizados que, en medio de la situación, tratan de aprovecharse económicamente de los migrantes.

En este sentido, Ana Alarcón, portavoz del SUP, ha indicado que "la Policía Nacional ya ha desarticulado redes que cobraban hasta 9.000 euros por trasladar clandestinamente a inmigrantes a la Península". "Y estamos investigando también alojamientos clandestinos y actuaciones relacionadas con falsedad documental", ha añadido.

Además, desde JUPOL, el sindicato mayoritario de la Policía Nacional, han indicado que se están alquilando los asentamientos ilegales por unos "25 euros la noche", aunque si llega la noche y la chabola sigue vacía, se hacen "descuentos de última hora" y se pueden adquirir por 15 o hasta diez euros.

Mercado improvisado en las playas

Todo ello, mientras las playas de Ceuta se convierten en un mercado improvisado, con 'tiendas', cocinas y peluquerías entre los asentamientos. Venden prácticamente de todo, desde productos de higiene, ropa, bebidas y comida.

Hay incluso pequeñas cocinas improvisadas donde preparan los alimentos y los ofrecen a otros migrantes. "Tres huevos, un euro", ofrece uno de los vendedores. Los puestos no necesitan mucho espacio: una mesa, una manta o directamente los productos colocados sobre la arena. "Barato, todo barato", repite otro de ellos.

Sin embargo, no solo hay puestos de comida. En estas playas también han aparecido pequeños puntos con baterías portátiles para cargar los teléfonos móviles y hasta peluquerías ambulantes donde algunos migrantes pueden cortarse el pelo. Se trata de una economía de subsistencia que ha ido creciendo al mismo ritmo que los asentamientos.

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