Muere el hombre que resultó herido al caerle un toldo encima en Gibraleón (Huelva) por la borrasca

Los detalles El hombre sufrió un traumatismo craneoencefálico y los sanitarios tuvieron que reanimarle antes de llevarle al hospital, donde ha terminado falleciendo.

La borrasca que afectó esta semana a Andalucía deja una víctima mortal en Gibraleón, Huelva, donde un hombre ha fallecido tras sufrir un traumatismo craneoencefálico al caerle un toldo debido a un pequeño tornado. A pesar de ser reanimado y trasladado al Hospital Juan Ramón Jiménez, falleció en la madrugada del viernes. La borrasca provocó más de un millar incidencias en la región, especialmente en Sevilla y Huelva, con calles y carreteras anegadas, derrumbamientos y problemas en el transporte. Además, en Carmona, Sevilla, un hombre resultó herido por la caída de una pared, aunque fue trasladado por medios particulares antes de la llegada de los servicios sanitarios.

La fuerte borrasca que azotó Andalucía este miércoles se salda finalmente con una víctima mortal, tras fallecer el hombre que había resultado herido grave en Gibraleón, en la provincia de Huelva, al caerle encima un toldo de la terraza de un bar en la calle Juan XXIII al paso de un pequeño tornado por la localidad.

Como consecuencia del impacto, el hombre sufrió un traumatismo craneoencefálico, según recogió en ese momento la agencia Efe. Tuvo que ser reanimado por los sanitarios, que lograron estabilizarle y trasladarle al Hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva, donde, sin embargo, ha terminado falleciendo en la madrugada de este viernes, según ha confirmado desde el Ayuntamiento de Gibraleón a laSexta. Las mismas fuentes municipales han apuntado que por la mañana se le estaba realizando la autopsia.

La borrasca dejó a su paso más de un millar de incidencias en Andalucía, la mayoría en Sevilla y Huelva, que se llevaron la peor parte de un episodio meteorológico que anegó calles y carreteras y provocó derrumbamientos, problemas en la red de transportes y caídas de elementos, como la que acabó con la vida del hombre de la citada localidad onubense.

Las intensas precipitaciones del miércoles dejaron, además de esta víctima mortal en Gibraleón, un herido en Carmona (Sevilla), por la caída de una pared. En su caso, a la llegada de los servicios sanitarios el afectado ya no se encontraba en lugar, puesto que había sido trasladado por medios particulares.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.