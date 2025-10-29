La Junta de Andalucía envía una alerta a los ciudadanos de Huelva por riesgo de inundaciones tras activarse el aviso rojo por lluvias

Los detalles El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, ha elevado a fase de emergencia situación operativa 1 el Plan ante el Riesgo de Inundaciones en Andalucía, pidiendo a los ciudadanos "evitar desplazamientos y seguir los consejos del 112".

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha emitido un aviso rojo por lluvias extremas en Huelva, alertando a los ciudadanos a través de mensajes en sus móviles para que extremen la precaución y eviten desplazamientos innecesarios. Antonio Sanz, consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, ha activado el Plan ante el Riesgo de Inundaciones en fase de emergencia situación operativa 1. Las lluvias podrían alcanzar hasta 60 litros por metro cuadrado en una hora, especialmente en Ayamonte, y el aviso estará vigente hasta las 14.00 horas. Además, cinco provincias del suroeste están bajo aviso naranja por lluvias intensas, y otras regiones tienen avisos amarillos por fuertes precipitaciones y tormentas.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado el aviso rojo por riesgo extremo de lluvias en la provincia de Huelva, donde los ciudadanos están recibiendo en sus móviles un aviso de alerta pidiendo que extremen la prudencia y eviten desplazamientos innecesarios.

Tras este aviso, el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha elevado a fase de emergencia situación operativa 1 el Plan ante el Riesgo de Inundaciones (PERI) en Andalucía, según ha informado en su cuenta de X. El consejero ha llamado a los ciudadanos a "evitar desplazamientos y seguir los consejos del 112".

El aviso de EsAlert lo han recibido primero los habitantes de los municipios del litoral onubense y posteriormente los de las comarcas del Andévalo y el Condado. El aviso rojo en el litoral de Huelva, por lluvias que pueden dejar hasta 60 litros por metro cuadrado en una hora, especialmente en el entorno de Ayamonte, estará activo en principio hasta las 14.00 horas. Asimismo, la ciudadanía también ha recibido vía móvil un mensaje alertando de la activación del nivel rojo y llamando a la precaución.

"¡Peligro extraordinario! Puede haber inundaciones y crecidas. Sigue recomendaciones de Protección Civil", apunta la Aemet en sus redes sociales. Además, cinco provincias del suroeste se encuentran bajo aviso naranja -riesgo importante- indica que hay aviso naranja en Badajoz (Barros, Serena y sur), Córdoba (sierra y Los Pedroches), Huelva (Aracena) y Sevilla (Campiña y Sierra Norte) por lluvias muy fuertes de al menos 30 litros por metro cuadrado en una hora o persistentes de unos 60 a 100 litros en 12 horas.

El resto de los avisos son de nivel amarillo -riesgo-, algunos de ellos por lluvias fuertes de 15 a 25 litros por metro cuadrado en una hora en el resto de Badajoz, Córdoba y Sevilla, además de zonas de Cáceres, Cádiz, Ceuta, Ciudad Real, Granada, Jaén, Málaga y Toledo. Meteorología ha activado el aviso amarillo por tormentas en Badajoz, Cádiz, Ceuta, Córdoba, Huelva, Málaga y Sevilla; por rachas de 70 km/h en áreas de Badajoz, Cádiz, Ceuta, Córdoba, Huelva y Sevilla, y por mala mar en el litoral gaditano y onubense.

