Ahora

Vivos de milagro

Un matrimonio, a punto de morir por inhalar monóxido acumulado en su casa: "Hemos vuelto a nacer"

Los detalles Tras días enfermos, este matrimonio se desplomó en su casa al notar diferentes síntomas de lo que parecía ser un cuadro vírico.

Un matrimonio casi muere intoxicado por inhalar monóxido de carbono.
Escucha esta noticia
0:00/0:00

María José y Manolo están vivos de milagro. Tras días enfermos, este matrimonio se desplomó en su casa al notar diferentes síntomas de lo que parecía ser un cuadro vírico. Sin embargo, fue el hecho de inhalar monóxido de carbono acumulado el culpable de este gran susto que casi acaba con sus vidas.

La pareja asegura que llevaba unos días encontrándose mal, motivo por el que decidieron acudir a Urgencias. No obstante, no se les diagnosticó nada fuera de lo normal e incluso todo apuntaba a ser un cuadro vírico. "Hemos vuelto a nacer", revelan.

Unos días más tarde, Manolo se desmayó, a quien le siguió su mujer. Por suerte, su hijo, que estaba con ellos, pudo avisar al 112 antes de que también se desvaneciera. "Nos ha salvado la vida", asegura este hombre, a quien reanimaron en el rellano para salvarle la vida.

Minutos después, la Policía y efectivos de Bomberos forzaron la puerta para acceder a la vivienda en la que residen y encontraron a los tres tumbados en el suelo, además de a su gata, que habían resultado intoxicados tras inhalar monóxido acumulado.

Por su parte, los Bomberos desalojaron tres plantas del edificio hasta eliminar este gas tóxico. Asimismo, se clausuraron varias calderas y se sigue buscando el origen de la fuga.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. El Supremo pide a la Audiencia Nacional que investigue los pagos en efectivo del PSOE
  2. Salomé Pradas defiende ahora que mantuvo informado a Mazón "de todo", incluida la alerta de la DANA
  3. Casa Real deja fuera a Juan Carlos I de la ceremonia institucional por los 50 años de la monarquía
  4. El Gobierno inicia oficialmente la "extinción" de la Fundación Franco por "apología del franquismo" y "humillación a las víctimas"
  5. Carlos III inicia el proceso para retirar los títulos nobiliarios al príncipe Andrés tras las informaciones sobre el caso Epstein
  6. Dolores, la portera que guardó un Picasso pensando que era un paquete de Amazon, pide un abrazo del Rey: "Somos gente de bien"