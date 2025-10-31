Un matrimonio, a punto de morir por inhalar monóxido acumulado en su casa: "Hemos vuelto a nacer"

Los detalles Tras días enfermos, este matrimonio se desplomó en su casa al notar diferentes síntomas de lo que parecía ser un cuadro vírico.

María José y Manolo se salvaron de milagro tras un grave incidente en su hogar. La pareja, que llevaba días sintiéndose mal, colapsó en su casa debido a la inhalación de monóxido de carbono, inicialmente confundido con un cuadro vírico. Al desmayarse ambos, su hijo, presente en el lugar, logró llamar al 112 antes de perder el conocimiento. La rápida intervención de la Policía y los Bomberos, que forzaron la entrada, permitió rescatar a los tres y a su gata, todos intoxicados. Los Bomberos evacuaron tres plantas del edificio y clausuraron calderas mientras se investiga la fuente de la fuga.

María José y Manolo están vivos de milagro. Tras días enfermos, este matrimonio se desplomó en su casa al notar diferentes síntomas de lo que parecía ser un cuadro vírico. Sin embargo, fue el hecho de inhalar monóxido de carbono acumulado el culpable de este gran susto que casi acaba con sus vidas.

La pareja asegura que llevaba unos días encontrándose mal, motivo por el que decidieron acudir a Urgencias. No obstante, no se les diagnosticó nada fuera de lo normal e incluso todo apuntaba a ser un cuadro vírico. "Hemos vuelto a nacer", revelan.

Unos días más tarde, Manolo se desmayó, a quien le siguió su mujer. Por suerte, su hijo, que estaba con ellos, pudo avisar al 112 antes de que también se desvaneciera. "Nos ha salvado la vida", asegura este hombre, a quien reanimaron en el rellano para salvarle la vida.

Minutos después, la Policía y efectivos de Bomberos forzaron la puerta para acceder a la vivienda en la que residen y encontraron a los tres tumbados en el suelo, además de a su gata, que habían resultado intoxicados tras inhalar monóxido acumulado.

Por su parte, los Bomberos desalojaron tres plantas del edificio hasta eliminar este gas tóxico. Asimismo, se clausuraron varias calderas y se sigue buscando el origen de la fuga.

