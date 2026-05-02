Muere una escaladora tras caer desde unos 200 metros de altura en la cara norte de Sierra Nevada

¿Qué ha pasado? Tal y como ha informado el servicio 112 de Andalucía, pasadas las 10:45 han recibido una llamada alertando del suceso. Al lugar se han desplazado tanto agentes de la Guardia Civil como personal del Centro de Emergencias Sanitarias 061.

Una mujer ha fallecido tras caer desde unos 200 metros mientras escalaba en la cara norte de Sierra Nevada, en Güejar Sierra, Granada. El servicio 112 de Andalucía recibió la alerta pasadas las 10:45, solicitando ayuda para la escaladora accidentada en el corredor central de la cara Norte del Mulhacén. Personal del Centro de Emergencias Sanitarias 061 y agentes de la Guardia Civil, incluyendo el Grupo de Rescate e Intervención en Montaña, se desplazaron al lugar en un helicóptero debido a las dificultades del terreno. Las autoridades confirmaron la muerte de la mujer, aunque se desconocen las causas del accidente.

Una mujer ha muerto después de caer desde unos 200 metros de altura mientras hacía escalada en un corredor de la cara norte de Sierra Nevada, en el término de Güejar Sierra de Granada.

Tal y como ha informado el servicio 112 de Andalucía, ha sido pasadas las 10:45 cuando han recibido una llamada en la que se solicitaba ayuda para una escaladora, que había sufrido una caída de unos 200 metros en el corredor central de la cara Norte del Mulhacén.

Hasta allí se han desplazado tanto personal del Centro de Emergencias Sanitarias 061 como agentes de la Guardia Civil, que han movilizado al Grupo de Rescate e Intervención en Montaña.

Debido a las complicaciones del terreno, los agentes especializados han acudido a la zona en un helicóptero de montaña.

Fuentes del instituto armado han confirmado al 112 que la escaladora, sobre la que no han trascendido detalles, ha muerto.

Se desconoce también el cómo se ha producido este siniestro mortal, que ha terminado con la vida de la mujer mientras practicaba escalada.

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