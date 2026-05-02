Operación de los Tedax en pleno centro de Pamplona: detonan un maletín sospechoso olvidado en una parada de autobús

Los detalles Sobre las 11:00 horas de este sábado se ha detectado la presencia de un objeto sin propietario en una marquesina de la plaza de Merindades, a escasos metros de la sede de la Delegación del Gobierno.

La unidad TEDAX de la Policía Nacional ha detonado un maletín olvidado en una parada de autobús cerca de la Delegación del Gobierno de Navarra, activando un protocolo de seguridad que incluyó el desalojo de la zona y el corte del tráfico. El incidente comenzó a las 11:00 horas al detectarse el maletín sin propietario, lo que llevó a la intervención de la Policía foral, Municipal y Nacional. Tras el desalojo, la unidad canina no encontró sustancias sospechosas y el maletín fue detonado de forma controlada, resultando ser inocuo. La policía investigará al propietario para descartar intenciones maliciosas. Este suceso recuerda a otro similar en abril, donde se detuvo a un hombre por desórdenes públicos tras dejar una maleta en el Palacio de Justicia de Pamplona.

La unidad de los Tedax de la Policía Nacional ha detonado, sin mayores incidencias en su contenido, un maletín que se había quedado olvidado en una parada de autobús en las inmediaciones de la Delegación del Gobierno de Navarra, cuya detección ha activado un protocolo por el que se ha desalojado la zona.

Sobre las 11:00 horas se ha detectado la presencia de un maletín sin propietario en una marquesina de autobús de la plaza de Merindades, a escasos metros de la sede de la Delegación del Gobierno, por lo que se han personado en el lugar efectivos de la Policía foral que han comprobado la situación.

Ha sido entonces cuando se ha decidido activar el protocolo antiterrorista, en el que han intervenido la Policía foral, la Policía Municipal y la Policía Nacional, esta última finalmente al mando de la situación, que ha requerido del desalojo de los comercios en la plaza y en un área de seguridad, con las calles adyacentes cortadas al tráfico peatonal y rodado.

Una vez desalojada la zona, la unidad canina de la Policía foral ha rastreado el lugar y no ha detectado sustancias sospechosas, han confirmado a EFE fuentes de la Policía Nacional, que han señalado que ha sido entonces el turno de su equipo TEDAX para abrir de forma controlada el maletín, que parecía estar ahí más "fruto de un olvido que de algo intencionado".

La detonación, sobre las 12:40 horas, ha confirmado que el contenido era inocuo, han señalado a EFE fuentes de la Policía Nacional. No obstante, la policía investigará ahora la identidad del propietario para descartar una posible intencionalidad.

El suceso es similar al ocurrido el pasado 1 de abril, cuando se detectó que en la fachada del Palacio de Justicia de Pamplona un individuo depositó una maleta y se marchó del lugar. Entonces también se organizó un dispositivo que cortó el tráfico y el acceso a la zona, y que finalizó tras comprobar que el contenido de la maleta era inocuo. No obstante, en este caso, el hombre fue detenido semanas después y fue imputado por un delito de desórdenes públicos.

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