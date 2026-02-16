Illa se muestra "más determinado que nunca" en su regreso: "Sé lo que Cataluña necesita"

Los detalles "Vienen meses importantes y decisivos para Cataluña. Es hora de convertir los buenos deseos, que estoy seguro que la mayoría compartimos, en compromisos reales", ha señalado el presidente de la Generalitat en su regreso tras un mes de baja.

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha retomado sus funciones al frente del Gobierno catalán, comprometiéndose a reforzar los servicios públicos y las infraestructuras, como Rodalies, con todos los recursos necesarios. En su primera declaración tras recuperarse de una osteomielitis, Illa destacó la importancia de la seguridad ante episodios climáticos extremos y aseguró que Cataluña está preparada para cualquier desafío. Subrayó que "no es tiempo de fatalismos" y que un país se construye con responsabilidad. Agradeció a los servicios médicos y elogió el trabajo de Albert Dalmau durante su ausencia, además de desear pronta recuperación a Esther Niubó.

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, se ha reincorporado este lunes a sus funciones al frente del Gobierno catalán y ha asegurado que este está plenamente dedicado a reforzar los servicios públicos y las infraestructuras, entre las que ha citado Rodalies, y a dedicar para ello todos los recursos que hagan falta, textualmente, y la "exigencia y ambición" de su Ejecutivo.

En una declaración institucional desde la Galería Gótica del Palau de la Generalitat, en sus primeras palabras desde que una osteomielitis púbica le apartara de los focos el pasado 17 de enero, Illa, que ha comparecido de pie y sin muletas, ha dicho ser consciente de que los últimos han sido "días difíciles para el país". Ha hecho referencia a la crisis de Rodalies, ante la que el Govern ha fijado "un rumbo de exigencia y de ambición" que se ejecutará "de manera exhaustiva, metódica y rigurosa".

También ha mencionado las consecuencias, con pérdidas de vidas humanas incluidas, de episodios climáticos "extremos": ha llamado a "tomar conciencia de que en todo momento la prioridad absoluta es nuestra seguridad y protección" y ha recetado "plena confianza en que Cataluña está preparada para afrontar y resolver cualquier situación". "Vienen meses importantes y decisivos para Cataluña. Es hora de convertir los buenos deseos, que estoy seguro que la mayoría compartimos, en compromisos reales", ha señalado el president.

Illa, que ha llegado al Palau de la Generalitat sobre las 7:30 horas, ha resuelto que "no es tiempo ni de fatalismos ni de conformismos ni de irresponsabilidades" y ha reivindicado que "un país se construye con consciencia, con responsabilidad y con exigencia, con valor y con razones".

Tras agradecer lo hecho a los servicios médicos y poner en valor el sistema de salud pública, el president ha centrado parte de su intervención en la crisis de la vivienda. También ha alabado el "buen trabajo hecho" durante su ausencia por el conseller de la Presidencia, Albert Dalmau, y ha deseado una pronta recuperación a la consellera de Educación, Esther Niubó.

