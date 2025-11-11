Muere a los 112 años Angelina Torres Vallbona, la mujer más longeva de España

La catalana era la mujer más longeva de España, una de las 10 más longevas de Europa y entre las 50 de más edad del mundo. Sucedió a Maria Branyas y a Piedad Loriente, de 117 y 113 años, fallecidas en 2024.

Adiós a la mujer más longeva de España: la supercentenaria catalana Angelina Torres Vallbona sucedió a Maria Branyas, también catalana, y a la aragonesa Piedad Loriente Pérez, como mujer de más edad del país al morir estas, a los 117 y a los 113 años, respectivamente. Ahora, algo más de un año y dos meses después, Torres Vallbona ha fallecido a los 112 años, según han confirmado fuentes de la familia a la agencia EFE.

Nacida el 18 de marzo de 1913 en el pueblo de Bellvís (Lleida), Angelina Torres vivía desde que era pequeña en Barcelona, cerca de la Sagrada Familia. El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, la ha recordado como una mujer "sabia, llena de fe y bondad, muy trabajadora y con una gran fortaleza". "Gracias a Dios nunca he estado enferma", aseguraba a la misma agencia en enero, poco después de la muerte de Loriente Pérez, hace ahora un año.

"Los médicos no han tenido que trabajar mucho conmigo", aseguraba, insistiendo en que en su larga vida no ha tenido más que "resfriados fuertes que curaba con una aspirina". ¿Su secreto? Ninguno, decía. Aunque algún truco sí que ha venido utilizando: desayunaba un vaso de agua con unas gotitas de limón y una cucharada de azúcar, y siempre que podía, su vida se centraba en ser "amiga de todos" y dar largos paseos.

Angelina Torres fue la quinta de siete hermanos y cando tenía tres años perdió a su padre. Desde muy joven trabajó como corbatera en Vinilos y Vidal, donde ganaba seis pesetas por cada 12 corbatas confeccionadas, y más tarde fue aprendiz de modista, antes de que estallara la Guerra Civil española. "Sufrí mucho durante la guerra", aseguraba. En aquella época, cogía la maleta y se iba a la estación de Francia para irse a los pueblos porque en Barcelona no comían nada. "Me llenaba las maletas de comida y volvía".

Después del conflicto, se casó con Josep Martí, con quien tuvo una hija, Mercè, y más tarde llegaron sus nuevos, Gemma y Xavi. Angelina Torres tenía, además, tres bisnietos: Pol, Marc y Mar Joana. "He tenido la suerte de conocer a tres bisnietos. ¡Qué guapos son" He podido celebrar la Navidad con toda la familia y lo he pasado bien", decía poco después de la que fue su última Navidad.

Ella decía que no había truco en su longevidad, pero la familia cree que no es todo casualidad: la madre de Angelina falleció a los 100 años; su hermana mayor, a los 93 años. Angelina Torres ha vivido sus últimos años cerca de la Sagrada Familia, monumento que ha visto nacer. "La he visto crecer, piedrita a piedrita", aseguraba entonces. "Me dijeron que construiría un templo que sería el orgullo de Cataluña y efectivamente así ha sido: ha quedado preciosa", decía, ilusionada.

