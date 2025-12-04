Una mujer muere en un accidente en Muíños (Ourense) y su marido de un infarto al recibir la noticia

Una mujer muere en un accidente en Ourense y su marido de un infarto al recibir la noticia

Los detalles El conductor de la furgoneta que chocó frontalmente con el vehículo de la mujer dio positivo en alcoholemia y su estado es leve. La mujer quedó atrapada en el coche y no pudieron hacer nada para salvarle la vida.

La conductora de un automóvil, de 51 años, ha fallecido esta noche tras una colisión frontal con una furgoneta en Muíños (Ourense), mientras que su marido ha muerto también de un paro cardíaco al recibir la noticia, han informado a EFE este jueves fuentes de la Guardia Civil.

El siniestro se produjo en el punto kilométrico 5 de la carretera OU-1205 a la altura de Porqueirós, cuando el Citroen Saxo que conducía la mujer, vecina de Requiás en el municipio de Muíños, chocó frontalmente contra un vehículo mixto Opel Combo a las 23:00 horas del miércoles.

El conductor de la furgoneta, que dio positivo en alcoholemia, fue trasladado al Complexo Hospitalario Universitario de Ourense (CHUO) en estado leve, según las mismas fuentes.

El marido de la conductora del Saxo, cuando llegó al lugar del siniestro y recibió la noticia de su fallecimiento, sufrió un paro cardíaco que le causó la muerte, han detallado a EFE las fuentes de Guardia Civil.

La mujer había quedado atrapada en el interior del vehículo por lo que fue necesaria su excarcelación en la que intervinieron Urxencias Sanitarias de Galicia-061, el Grupo de Emerxencias Supramunicipal (GES) de Muíños y la Guardia Civil de Tráfico.

Al extraerla del interior del vehículo, los equipos de emergencias no pudieron hacer nada por salvarle la vida, y tampoco al marido cuando sufrió el paro cardíaco. El Equipo de Investigación de Siniestros Viales (EIS) de Ourense instruye diligencias sobre el siniestro.

