Miles de personas protestan en Santiago contra la política forestal de la Xunta tras los incendios

Los detalles Según la Policía Local, unas 20.000 personas se han reunido en Santiago de Compostela bajo el lema 'Lumes nunca máis' y con el foco en la gestión del Gobierno del 'popular' Alfonso Rueda.

Miles de personas se manifestaron en Santiago de Compostela para criticar la política forestal de la Xunta tras los incendios que devastaron Galicia. Bajo el lema 'Lumes nunca máis', unas 20.000 personas marcharon desde la Alameda hasta la Praza da Quintana. Las críticas se centraron en la gestión del presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, con pancartas pidiendo su dimisión. Durante la lectura del manifiesto, se exigieron "medidas urgentes" para prevenir futuros incendios y se pidió una moratoria indefinida del eucalipto. La elección de Santiago como lugar de la protesta fue criticada, sugiriendo que debería haberse realizado en Ourense, la provincia más afectada.

Miles de personas se han manifestado este domingo en Santiago de Compostela para cargar contra la política forestal de la Xunta tras la ola de incendios que arrasó miles de hectáreas gallegas este pasado mes.

Bajo el lema 'Lumes nunca máis', alrededor de 20.000 personas (según las estimaciones de la Policía Local) arrancaron desde la Alameda y caminaron hasta la Praza da Quintana, donde se congregaron los numerosos asistentes para la lectura del manifiesto.

El centro de las críticas ha sido la gestión de la Xunta liderada por el 'popular' Alfonso Rueda, a quien han dedicado numerosas pancartas y cánticos como 'Rueda, dimisión' o 'E a culpa de quen é? Dos que votan ao PP'. Asimismo, un cartel de una asistente aludía a las polémicas declaraciones del presidente en una rueda de prensa tras el Consello de la Xunta, en la que aseguró que "algo más del 60%" de la superficie afectada era "matorral", si bien otra "parte importante" era solo "carretera de piedras".

En la lectura del manifiesto, realizada por cuatro personas involucradas en la extinción de los incendios o afectadas por los mismos, se exigieron "medidas urgentes" para poner freno a futuros incendios y otras medidas medioambientales, como la moratoria indefinida del eucalipto. "La política forestal de la Xunta es la que nos quema", expresó una de las presentes.

Por otra parte, la organización de la protesta también ha sido objeto de críticas al convocar esta manifestación en Santiago y no en Ourense, la provincia más afectada por los fuegos. Estas se hicieron ver en redes sociales con el anuncio de la movilización y han llegado a la propia protesta a través del cartel de una asistente, que decía: "Esta mani debería ser en Ourense".