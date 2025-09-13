Ahora

Celebrando la monarquía

De fiesta en un barco: Juan Carlos I deja el perfil bajo y festeja los 50 años de su coronación en Sanxenxo

Los detalles El emérito habría contado con la compañía de su hija, la infanta Elena, su nieta Irene Urdangarín y su sobrina Simoneta Gómez-Acebo.

El rey Juan Carlos I en Sanxenxo.
El rey emérito, Juan Carlos I, celebra este sábado una gran fiesta en Sanxenxo para festejar los 50 años de su coronación como jefe de Estado.

El lugar elegido para conmemorar este evento sucedido en 1975 ha sido Galicia, una de las comunidades favoritas del rey por sus múltiples viajes y actividades realizadas.

Aunque se pensaba que la visita de Juan Carlos se debía a una competición de regatas, el rey era visto subiendo en la embarcación y celebrando esta fiesta en una batea de mejillones para probar el producto gallego, donde ha sido acompañado de sus amigos más íntimos.

Además, en esta celebración por alta mar en la ría de Pontevedra, el emérito también habría contado con la compañía de su hija, la infanta Elena, su nieta Irene Urdangarín y su sobrina Simoneta Gómez-Acebo.

Durante los próximos días, el padre de Felipe VI viajará a Nueva York para competir en la copa de vela, pero volverá dentro de poco ya que se encuentra preparando el lanzamiento de sus inesperadas memorias.

