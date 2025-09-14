Ahora

En Bahamas

Experto nadador y navegante: un madrileño desaparece mientras navegaba por el Triángulo de las Bermudas

Los detalles Las autoridades buscan desde el pasado lunes a Miguel Campoy, de 56 años, al que se le perdió la pista desde que abandonara en barco y solo la isla de Ábaco Sur dos días antes.

@SOSdesaparecidos
Miguel Campoy salió a navegar por el Triángulo de las Bermudas hace una semana y no se ha vuelto a saber nada de él. Este madrileño de 56 años se encuentra desaparecido desde que saliera con su velero de la isla de Ábaco Sur hacia Nassau (Bahamas), donde había quedado con dos amigos.

Según ha adelantado Telemadrid', su hermana, como recoge el citado medio, asegura que Campoy llamó a dichos amigos para decirles que se iba a retrasar debido a la ausencia de viento. Poco después, se perdió la comunicación con él.

Como ha explicado la familia al citado medio, Miguel es un navegante y nadador con mucha experiencia y lleva unos siete años viajando con el barco en el que ha desaparecido. Además, el mar estaba en buen estado en el momento de su desaparición.

Su familia logró que se comenzara con las labores de búsqueda este lunes, cuando contactaron con el Consulado de España en Bahamas. Inicialmente participaron en las tareas la Guardia Costera y efectivos de Defensa del archipiélago, pero desde el jueves se retiró de las operaciones la Guardia Costera.

