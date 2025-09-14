Experto nadador y navegante: un madrileño desaparece mientras navegaba por el Triángulo de las Bermudas

Se busca a un español desaparecido en el Triángulo de las Bermudas

Miguel Campoy, un madrileño de 56 años, está desaparecido desde el pasado lunes en el Triángulo de las Bermudas. Partió en solitario desde la isla de Ábaco Sur hacia Nassau, Bahamas, para reunirse con amigos. Según 'Telemadrid', Campoy informó a sus amigos de un retraso en su llegada debido a la falta de viento, pero poco después se perdió la comunicación con él. Miguel es un navegante experimentado, con siete años de experiencia en la embarcación que utilizaba. Su familia, tras contactar con el Consulado de España en Bahamas, logró iniciar un operativo de búsqueda el lunes.

Como ha explicado la familia al citado medio, Miguel es un navegante y nadador con mucha experiencia y lleva unos siete años viajando con el barco en el que ha desaparecido. Además, el mar estaba en buen estado en el momento de su desaparición.

Su familia logró que se comenzara con las labores de búsqueda este lunes, cuando contactaron con el Consulado de España en Bahamas. Inicialmente participaron en las tareas la Guardia Costera y efectivos de Defensa del archipiélago, pero desde el jueves se retiró de las operaciones la Guardia Costera.