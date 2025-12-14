Ahora

Unas 80.000 personas

Miles de personas se manifiestan en Santiago de Compostela contra el proyecto de la macrocelulosa Altri

El contexto La multinacional planea la construcción de una macroplanta de celulosa en Palas de Rei (Lugo) que, según los expertos, dañaría el medioambiente la zona, especialmente el río Ulla.

Miles de personas se manifiestan en la plaza del Obradoiro de Santiago de Compostela contra la instalación en Palas de Rei (Lugo) de una macroplanta celulosa de Altri
Escucha esta noticia
0:00/0:00

Galicia ha vuelto a salir a la calle contra la macro-papelera que la multinacional Altri no quiere en Portugal, pero sí propone levantar a los pies del Camino de Santiago en Palas de Rei, en la provincia de Lugo.

La Xunta de Alfonso Rueda, aunque falta por dar la autorización definitiva a la instalación, asegura que el proyecto es respetuoso con el medio ambiente a pesar de que la fábrica devolverá al río Ulla agua más caliente de la que capta. Y eso hay expertos que aseguran que sí o sí cambiará el río, uno que desemboca en la Ría de Arousa, la mayor despensa marisquera de Galicia

Por ello, alrededor de 80.000 personas, según la organización, se han congregado en Santiago de Compostela para repetir el masivo "no" a este proyecto industrial que ya realizaron hace un año "con la misma convicción y la misma fuerza para defender el futuro de nuestras hijas e hijos".

Así lo ha asegurado Marta Gontá, portavoz de la Plataforma Ulloa Viva, quien ha reclamado la protección de los recursos naturales en beneficio de la ciudadanía y "no que acaben en la mano de empresas que solo traen pobreza" y pretenden venir a Galicia a "solo a hacer dinero".

Al finalizar el recorrido, una hora y media después, en la Praza do Obradoiro, han leído un manifiesto dos vecinas de las localidades afectadas y una representante de las mariscadoras que se centraba en reclamar a la Xunta de "Altri no, fuera ya", para que el Gobierno gallego no conceda la autorización ambiental integrada que este proyecto necesita.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Sánchez enarbola la bandera del feminismo en plena crisis: "Hemos sido los primeros en hablar de los derechos de las mujeres"
  2. La legislatura se descose ante los escándalos: los socios advierten al Gobierno con unas posibles elecciones de fondo
  3. Al menos 12 muertos en un tiroteo en Bondi Beach, una de las playas más famosas de Sídney: hay un detenido
  4. Leire Díez, Antxon Alonso y el expresidente de la SEPI, investigados por cinco contratos por valor de 132 millones de euros
  5. Emilia pone en alerta a España con Valencia en aviso rojo por acumulados de hasta 180 litros por metro cuadrado en 12 horas
  6. 'Los Domingos', de Alauda Ruiz, triunfa en unos reivindicativos Premios Forqué que piden más apoyo para la industria