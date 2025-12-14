Miles de personas se manifiestan en Santiago de Compostela contra el proyecto de la macrocelulosa Altri

El contexto La multinacional planea la construcción de una macroplanta de celulosa en Palas de Rei (Lugo) que, según los expertos, dañaría el medioambiente la zona, especialmente el río Ulla.

En Galicia, miles de personas han salido a las calles para protestar contra la instalación de una macro-papelera de la multinacional Altri en Palas de Rei, Lugo, cerca del Camino de Santiago. Aunque la Xunta de Alfonso Rueda aún no ha dado la autorización definitiva, asegura que el proyecto es ambientalmente respetuoso, a pesar de que la fábrica verterá al río Ulla agua más caliente de la que capta, lo que podría afectar la Ría de Arousa, una importante zona marisquera. Marta Gontá, portavoz de la Plataforma Ulloa Viva, ha destacado la necesidad de proteger los recursos naturales frente a intereses empresariales. En la Praza do Obradoiro, se ha leído un manifiesto pidiendo a la Xunta que no otorgue la autorización ambiental necesaria para el proyecto.

Galicia ha vuelto a salir a la calle contra la macro-papelera que la multinacional Altri no quiere en Portugal, pero sí propone levantar a los pies del Camino de Santiago en Palas de Rei, en la provincia de Lugo.

La Xunta de Alfonso Rueda, aunque falta por dar la autorización definitiva a la instalación, asegura que el proyecto es respetuoso con el medio ambiente a pesar de que la fábrica devolverá al río Ulla agua más caliente de la que capta. Y eso hay expertos que aseguran que sí o sí cambiará el río, uno que desemboca en la Ría de Arousa, la mayor despensa marisquera de Galicia

Por ello, alrededor de 80.000 personas, según la organización, se han congregado en Santiago de Compostela para repetir el masivo "no" a este proyecto industrial que ya realizaron hace un año "con la misma convicción y la misma fuerza para defender el futuro de nuestras hijas e hijos".

Así lo ha asegurado Marta Gontá, portavoz de la Plataforma Ulloa Viva, quien ha reclamado la protección de los recursos naturales en beneficio de la ciudadanía y "no que acaben en la mano de empresas que solo traen pobreza" y pretenden venir a Galicia a "solo a hacer dinero".

Al finalizar el recorrido, una hora y media después, en la Praza do Obradoiro, han leído un manifiesto dos vecinas de las localidades afectadas y una representante de las mariscadoras que se centraba en reclamar a la Xunta de "Altri no, fuera ya", para que el Gobierno gallego no conceda la autorización ambiental integrada que este proyecto necesita.

