Asesinada una mujer en Santa Úrsula (Tenerife) en un posible caso de violencia machista

Los detalles La Guardia Civil ha detenido a un hombre y se investiga si era todavía pareja de la víctima o ya habían roto.

Una mujer fue asesinada con arma blanca en Santa Úrsula, Tenerife, en un presunto caso de violencia machista. Las autoridades investigan las circunstancias, incluyendo el estado de la relación con el detenido. Un familiar de la víctima está hospitalizado. El Ayuntamiento expresó su dolor y condena, suspendiendo actos oficiales y convocando un minuto de silencio. Se enfatiza la necesidad de fortalecer políticas de igualdad y prevención. De confirmarse, sería la 18ª víctima de violencia machista en 2023 y la tercera en Canarias. El Ministerio de Igualdad ofrece el servicio 016, gratuito y confidencial, para atender todas las formas de violencia contra las mujeres.

Un familiar de la mujer asesinada esta madrugada presuntamente por su pareja en Santa Úrsula (Tenerife) está hospitalizado, según ha informado el Ayuntamiento, que ha mostrado su profundo dolor y condena por este crimen.

La mujer fue asesinada con arma blanca y el crimen se investiga como un caso de violencia machista, aunque aún están por determinar las circunstancias, como si el detenido era todavía pareja de la víctima o ya habían roto, según informaron fuentes de la Guardia Civil y de la Delegación del Gobierno.

"Santa Úrsula se une en el dolor y en la condena firme ante esta tragedia. No podemos ni debemos mirar hacia otro lado, es una responsabilidad colectiva que debe ser combatida desde todos los ámbitos de la sociedad", ha expresado el Ayuntamiento en un comunicado. Han sido activados los protocolos correspondientes de atención y acompañamiento, señala el Ayuntamiento, que ha pedido "el máximo respeto hacia la víctima, sus familiares y personas cercanas, evitando la difusión de rumores, imágenes o informaciones que puedan aumentar el dolor de quienes atraviesan esta tragedia".

Como muestra de duelo, rechazo y solidaridad, el Ayuntamiento ha suspendido todos los actos oficiales este miércoles y jueves y ha convocado un minuto de silencio a las 12:00 horas del jueves frente al consistorio.

En el comunicado, el Ayuntamiento de Santa Úrsula subraya la importancia de continuar fortaleciendo las políticas públicas de igualdad, protección y prevención, así como promover una sociedad libre de violencia, basada en el respeto, la igualdad y la dignidad de las mujeres.

De confirmarse, serían 18 las mujeres víctimas mortales de violencia machista en lo que va de año y la tercera en Canarias.

El 5 de enero, un hombre asesinó en Las Palmas de Gran Canaria a su pareja, la ciudadana hispanofilipina Czarina C., y el 20 de febrero otro hombre mató a machetazos en Arona (Tenerife) a su hijo mientras atacaba también a su pareja, que resultó gravemente herida.

016: teléfono de atención a todas las formas de violencia contra las mujeres

El Ministerio de Igualdad, por medio de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, presta el Servicio telefónico de información, de asesoramiento jurídico y de atención psicosocial inmediata por personal especializado a todas las formas de violencia contra las mujeres.

Lo hace a través del número telefónico de marcación abreviada 016; por WhatsApp en el número 600 000 016; a través de un chat online en la página web de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género y por correo electrónico al servicio 016 online: 016-online@igualdad.gob.es.

El 016 es un número de teléfono gratuito y confidencial que no deja rastro en la factura y que atiende las 24 horas del día en 53 idiomas. Es también accesible para personas con discapacidad auditiva y/o del habla y baja visión. Además de ofrecer información general, cuenta con un servicio de asesoramiento jurídico y atención psicosocial inmediata para todas las personas que lo necesiten, realizada por personal especializado.

Este servicio deriva las llamadas de emergencia al 112, está coordinado con los servicios similares de las comunidades autónomas y ofrece información a las víctimas y sus entornos sobre qué hacer. Informa igualmente sobre recursos y derechos de las víctimas en materia de empleo, servicios sociales, ayudas económicas, recursos de información, de asistencia y de acogida para víctimas de violencias machistas.

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