Colegio en ruinas en Benaoján: los padres denuncian que sus hijos deben ir a clase a pesar de que el centro está en obras

Los padres exponen que el centro no está en condiciones para que el alumnado pueda asistir a clase. Además, exponen que Miguel Briones, delegado territorial de la Junta de Andalucía, les está "toreando".

Un colegio de Benaoján, en Málaga, va a iniciar sus clases a pesar de que se encuentra en obras. Los padres han manifestado su disconformidad con este hecho, ya que, como exponen, el centro no está preparado para recibir a sus alumnos.

La obra comenzó a principios de julio, pero, las obras están, en este momento, paralizadas. El delegado de la Junta de Andalucía en Málaga, Miguel Briones, visitó las obras y consideró que el centro estaba apto para comenzar el curso.

Roberto Benítez, portavoz de las familias, explica que las obras comenzaron, pero, dos semanas después, estas se pararon. "Subcontrataron a otra empresa que no se ha personado y se ha pegado todo el verano el colegio sin trabajar nadie", explica. Los padres reclaman una solución ya que, como expone, "no nos parece justo que los niños estén conviviendo con una obra cuando lo más importante es su educación y su seguridad".

La Junta de Andalucía ha propuesto llevar a los alumnos más pequeños a otro centro y que solo den clase en el centro los más mayores. Los padres tampoco consideran eso una solución ya que no tiene sentido que el colegio solo sea seguro para los alumnos de primaria y secundaria. "Nos unimos todos y le dijimos que nanay, que en esas condiciones no entrábamos en el colegio", señala. "Esa misma noche, después de haber venido, dijo que iba a poner unas normas de seguridad y que iba a acotarlo todo, y, al día siguiente, nos encontramos unas vallas de obra", expone Roberto.

Beatriz de Vicente señala que existen dos problemas: "Uno es la ejecución de las obras, que tenéis derecho a instar que esa ejecución de obra se haga a la mayor brevedad posible, y otra es el derecho de los niños a la educación".

La abogada indica que la ley les ampara y, por ese motivo, "no pueden estar en un centro que parece que ha caído una bomba ni dando clases en aulas que no cumplan las condiciones". Beatriz aconseja a estos padres que documenten todo y manden una carta "al centro educativo, al ayuntamiento y a la delegación territorial de Málaga".

Benítez expone que ya han enviado esas cartas. Y la abogada indica que, si nadie les hace caso, "meted unas medidas cautelares en el Tribunal Contencioso Administrativo correspondiente de Málaga que puede tomar medidas cautelares".

Roberto indica que el arquitecto del ayuntamiento hizo un informe sobre el edificio contiguo en el que señala que con unas obras mínimas de una semana de duración "todo el alumnado podría estar en el colegio". "Esto es una crispación, hay un montón de gente desesperada", expone. Benítez denuncia que Briones les está "toreando". Él ha podido hablar con él y que este se comprometió a darles una respuesta este miércoles, pero "sigue mareando".

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