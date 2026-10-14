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Por sus derechos laborales

Los médicos madrileños convocan cuatro bloques de huelga de octubre a diciembre por el "bloqueo" de la Comunidad de Madrid

Los detalles El Comité de Huelga Médica y Facultativa asegura que la convocatoria responde a la falta de avances con la Consejería de Sanidad y al respaldo mayoritario de los profesionales, con un 53,1% a favor de mantener las movilizaciones.

Protesta de los médicos contra el Estatuto Marco Foto archivo de la protesta de los médicos contra el Estatuto MarcoEuropa Press

Los médicos y facultativos de la Comunidad de Madrid han convocado cuatro bloques de huelga entre octubre y diciembre para protestar por la falta de avances en las negociaciones con la Consejería de Sanidad y reclamar soluciones a las reivindicaciones laborales que siguen pendientes. La convocatoria ha sido anunciada este miércoles por el Comité de Huelga Médica y Facultativa, integrado por Amyts, AME, Stop Peonadas, MUD y SIME-Csit Unión Profesional.

El primero de los paros comenzará a las 8 horas del 28 de octubre y se prolongará hasta la misma hora del día 31, según ha detallado el Comité en un comunicado.

En noviembre, las jornadas de huelga tendrán lugar entre las 8 horas del día 4 y la misma hora del 7, así como desde las 8 horas del 18 hasta las 8 horas del 21. La última convocatoria se desarrollará del 9 al 12 de diciembre, también desde las 8 horas del primer día hasta la misma hora del último.

Los convocantes aseguran que la decisión responde a la voluntad de los propios profesionales. Así lo refleja una encuesta realizada por el Comité en la que participaron 1.299 médicos y facultativos en solo dos días: el 53,1% se mostró a favor de mantener la huelga en Madrid, mientras que el 34,9% se posicionó en contra y el 12% no tenía una postura definida.

El objetivo de las movilizaciones es denunciar el "bloqueo" de las negociaciones con el Gobierno regional para mejorar las condiciones laborales del colectivo. "El aplazamiento de la huelga médica nacional no elimina los motivos que han llevado a los profesionales madrileños a movilizarse. A diferencia del escenario estatal, en la Comunidad de Madrid existe un interlocutor institucional y un Gobierno autonómico estable con capacidad para negociar y dar respuesta a las demandas pendientes", han defendido los representantes del Comité.

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