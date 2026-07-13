Un matrimonio británico en Bédar, tras sobrevivir al incendio: "Recibimos una alerta por un terremoto a 80 km pero no por un incendio a 400 metros"

El 60% de la población de Bédar (Almería) es extranjera. Entre las víctimas mortales del incendio de Los Gallardos hay, obviamente pues, personas de diferentes nacionalidades.

Bédar es un municipio de Almería en el que viven apenas mil personas, aunque más de la mitad son extranjeras. Por eso gran parte de las víctimas del incendio de Los Gallardos no son españolas: por ahora se ha identificado un español y cinco extranjeros entre las personas que fallecieron a raíz del incendio que afectó a más de 7.000 hectáreas. Emma y Simon Mitchell se mudaron a Bédar hace tres años a esta pequeña localidad andaluza, donde cuidaban a unas cuantas gallinas y convivían con sus perros.

Fueron evacuados, como otras 1.500 personas en la zona, y al regresar a su casa respiran con alivio al ver que su vivienda no ha sufrido daños, pero son conscientes de la suerte que tienen. Porque la gran velocidad a la que se fue propagando el fuego, avivado por vientos de hasta 50 kilómetros por hora, hizo que las llamas llegaran a las casas mucho más rápido de lo que se podrían pensar. "Cuando miro hacia allí y veo lo cerca que estuvimos del desastre, como algunas de esas personas, me aterra", asegura este matrimonio británico a la cadena BBC.

Ellos salvaron su casa, incluso sus 15 gallinas. Pero para llegar allí tuvieron que pasar por las casas de otros amigos y conocidos que no tuvieron tanta suerte. Los Mitchell agradecen enormemente el trabajo de policía y bomberos locales, que trabajaron de manera excepcional, pero sí tienen críticas a la gestión regional: "La próxima vez estaría bien tener una alerta en nuestros teléfonos", señala Emma.

Porque este matrimonio, igual que el hijo de un belga fallecido en el incendio o el marido de una francesa desaparecida entre las llamas, asegura que nunca recibieron instrucciones claras sobre cómo evacuar en caso de incendio. "Recibimos alertas por terremotos a 80 kilómetros de distancia pero no por un incendio a 400 metros", lamenta ella. El Gobierno andaluz sostiene que no se envió un ES-Alert a la población para no generar confusión, dado que algunas zonas tendrían que ser evacuadas y otras confinadas, y no había una orden específica para todos los vecinos.

Los Mitchell están, además, particularmente indignados con quienes culparon a las víctimas mortales, por no seguir las órdenes de las autoridades. "Deben corregir su comportamiento. Por favor, no intenten culpar después a las víctimas", aseguró Emma.

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, aseguró que algunos de los muertos habían tratado huir por su cuenta, sin seguir la orden de confinamiento o las rutas de evacuación de los servicios de emergencia. Para Emma, no obstante, todas esas personas que perdieron la vida "no tenían instrucciones que seguir" e "hicieron lo mejor que pudieron, dadas las circunstancias, pagando las consecuencias".

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