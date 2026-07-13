Detenido un hombre tras desmantelar un punto de venta de cocaína y heroína en Lorca (Murcia)

Imagen del dinero y armas incautadas durante el registro del punto desmantelado en Lorca (Murcia)

Los detalles El arrestado, a quien le constan antecedentes policiales por hechos similares y otras tipologías delictivas, ha sido imputado como presunto autor de un delito de tráfico de drogas.

La Policía Nacional ha detenido en Lorca, Murcia, a un hombre acusado de tráfico de drogas tras desmantelar un punto de venta de cocaína y heroína en su vivienda del barrio de San Diego. La investigación comenzó en abril debido al aumento de la venta de drogas en la zona. Los agentes confirmaron que el detenido operaba un punto de venta activo las 24 horas. Durante el registro, en el que participaron varias unidades policiales, se incautaron drogas, dinero en efectivo y armas. El hombre, con antecedentes, ha sido imputado y puesto a disposición judicial.

La Policía Nacional ha detenido en Lorca (Murcia) a un hombre como presunto autor de un delito de tráfico de drogas, tras desmantelar en su vivienda del barrio de San Diego un punto de venta de cocaína y heroína, según han informado en un comunicado.

La investigación se inició el pasado mes de abril ante la proliferación de la venta de sustancias estupefacientes en la zona. Las pesquisas realizadas por los agentes permitieron acreditar que el varón había establecido en su piso un punto de venta de base de cocaína y heroína al que acudían consumidores de manera continuada las 24 horas del día.

En el registro participaron distintas unidades pertenecientes a la Jefatura Superior de Policía de la Región de Murcia, como la Unidad de Medios Aéreos y Guías Caninos, y de la Comisaría de Lorca, como la Brigada de Policía Judicial, Policía Científica y Seguridad Ciudadana.

Mientras se efectuaba la entrada al inmueble, el individuo trató de huir a través del tejado hacia otro edificio colindante, si bien fue interceptado por los agentes.

En el registro fueron intervenidos 9,15 gramos de base de cocaína en roca equivalentes a unas 90 dosis individuales, 11, 50 gramos de heroína con capacidad para unas 110 dosis, casi 11.000 euros de dinero en efectivo ocultos en diferentes ubicaciones de la vivienda, además de un machete, un puño americano, una balanza de precisión y otros útiles utilizados para la preparación y distribución de la droga.

El arrestado, a quien le constan antecedentes policiales por hechos similares y otras tipologías delictivas, ha sido imputado como presunto autor de un delito de tráfico de drogas y puesto a disposición de la autoridad judicial.