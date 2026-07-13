Identificados seis de los fallecidos en el incendio de Los Gallardos (Almería): un español y cinco extranjeros

Tereno calcinado junto al restaurante Anita en Los Gallardos (Almería), donde parece ser se produjo el inicio del incendio.

Los detalles Al español se suman tres personas de Reino Unido, una mujer de Francia y un hombre de Bélgica, todos ellos mayores de edad.

Se han concluido las primeras seis identificaciones de las víctimas del incendio en Los Gallardos, Almería, según fuentes jurídicas de laSexta. Entre las víctimas hay tres hombres y tres mujeres; cinco son extranjeros y uno es español. El Tribunal de Instancia de Vera ha validado estas identificaciones, que incluyen un matrimonio compuesto por un español y una británica, además de un hombre y una mujer del Reino Unido, una mujer de Francia y un hombre de Bélgica. Las autoridades consulares de Bélgica, Reino Unido y Francia están colaborando para obtener perfiles genéticos, facilitando la identificación de las restantes víctimas. La Guardia Civil, junto a un psicólogo, está comunicando los resultados a los familiares.

Las primeras seis identificaciones de las víctimas del incendio de Los Gallardos (Almería) ya han concluido. Según han confirmado fuentes jurídicas a laSexta, se trata de tres hombres y tres mujeres de los que cinco son extranjeros y uno español.

La sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Vera ha avalado ya las seis identificaciones. Se trata de un matrimonio en el que él es español y ella ciudadana del Reino Unido. También se ha identificado a un hombre y una mujer de Reino Unido y a una mujer de Francia y un hombre de Bélgica, todos ellos mayores de edad.

Tras su identificación, se han iniciado ya las primeras comunicaciones a los familiares de las víctimas de los fallecidos. La comunicación la realiza de forma presencial personal de uniforme de la Guardia Civil acompañados por un psicólogo. El proceso de identificación de los seis cuerpos restantes pendientes está concluyendo gracias a la llegada de las muestras biológicas de familiares de los fallecidos.

La colaboración de las autoridades consulares de Bélgica, el Reino Unido y Francia está permitiendo la obtención de los perfiles genéticos, por lo que en un corto periodo de tiempo se podría tener la identificación de todas las víctimas. El departamento de Biología del servicio de Criminalística de la Guardia Civil ya obtuvo el perfil genético de los doce fallecidos en el incendio de Los Gallardos.