Más de medio millón de euros intervenidos y seis detenidos: la Guardia Civil desmantela una presunta organización de narcotráfico en Bizkaia, Cantabria y Barcelona

Los detalles La Guardia Civil ha llevado a cabo ocho registros donde han encontrado diferentes sustancias estupefacientes, vehículos de alta gama, armas y otros efectos de elevado valor económico.

La Guardia Civil ha desmantelado una presunta organización dedicada al tráfico de drogas, operando en Vizcaya, Cantabria y Barcelona. En la operación, denominada Cantabizk, se han realizado ocho registros, encontrando casi 400.000 euros en efectivo ocultos en coches, ropa y libretas, además de bloquear 200.000 euros en cuentas bancarias, sumando más de medio millón de euros intervenidos. Se han detenido a seis personas y se investiga a una séptima por delitos de tráfico de drogas, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal. La organización tenía una estructura organizada y conexiones con proveedores de otras provincias.

La Guardia Civil ha desmantelado una presunta organización que traficaba con todo tipo de sustancias, desde cocaína hasta MDMA o hachís. Su zona de actuación estaba entre Vizcaya, Cantabria y Barcelona y, en los registros, los agentes han encontrado casi 400.000 euros en efectivo que estaban ocultos en coches, entre la ropa y hasta en libretas. Esta actuación contra el tráfico de drogas ha sido bautizada como operación Cantabizk.

Esto sin olvidar que han producido seis detenciones y conseguido bloquear 200.000 euros en cuentas bancarias. En total, más de medio millón de euros intervenidos en esta operación contra el tráfico de drogas.

Porque la Guardia Civil ha llevado a cabo ocho registros entre Vizcaya, Cantabria y Barcelona para acabar localizando diferentes tipos de droga, vehículos de alta gama, armas y otros efectos de elevado valor económico. Como, por ejemplo, bienes muebles que tenía esta organización de narcos y que están valorados en cerca de 3,6 millones de euros.

Además de las seis personas detenidas, los agentes de la Guardia Civil siguen investigando a una séptima por su presunta implicación en delitos contra la salud pública por tráfico de drogas, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.

Los investigadores consideran que esta organización de narcos contaba con una estructura organizada, reparto de funciones entre sus integrantes y conexiones con proveedores de otras provincias.

La investigación se inició a raíz de diversas informaciones obtenidas por los guardias civiles, que apuntaban la existencia de un grupo organizado. Las labores de investigación permitieron identificar a los presuntos integrantes de la organización, determinar sus funciones y establecer los lugares que podrían estar siendo utilizados para el almacenamiento y distribución de sustancias estupefacientes.

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