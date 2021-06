Un total de 5.156 personas han sido desalojadas durante la noche del sábado de diversos botellones que se celebraban en Barcelona, según informaron fuentes de la Guardia Urbana. Como viene siendo habitual en las últimas semanas, las aglomeraciones de personas más numerosas se dieron en las playas de la ciudad y en el entorno del Arc de Triomf, enclaves que se han convertido durante esta pandemia en los principales puntos de encuentro para la celebración de botellones.

Mientras, en la noche del sábado al domingo del pasado fin de semana, en un dispositivo conjunto con Mossos, la Urbana desalojó en Barcelona a un total de 6.515 personas. Los desalojos de este sábado, que se desarrollaron sin incidentes y también en colaboración con la policía catalana, se produjeron a pocos días de la reapertura, el 21 de este mes, de los locales de ocio nocturno en Cataluña.

Sin embargo, pese a que buena parte de la población está bajando la guardia frente al coronavirus, los expertos recuerdan que España todavía no ha alcanzado la inmunidad de grupo y advierten de que las nuevas variantes acechan. En este sentido, la cardióloga Inmaculada Roldán lanzó una clara advertencia en laSexta Noche: "A mí no me gusta ser agorera, pero la situación se va a complicar", aseguró.

Así, puso el foco en la transmisión comunitaria de la variante india en Madrid y denunció que "convivir con el virus es convivir con la enfermedad y la mortalidad alta", al tiempo que criticó que no haya suficientes rastreadores y no se hayan aislado los casos. "Va a haber eventos multitudinarios y vamos a tener fijo una quinta ola gorda con la población más joven metida en la UVI y hospitalizaciones", alertó. Puedes ver en este vídeo su intervención en laSexta Noche.