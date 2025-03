Un "ángel de la guarda", el cliente que se enfrentó a un ladrón armado y salvó a la encargada de un supermercado en Barcelona

Los Mossos no han dado con él

Lo que parecía un día normal de trabajo para Gianella Guerrero, encargada de un supermercado en Barcelona, se convirtió en una pesadilla cuando un hombre encapuchado irrumpió en el local y, cuchillo en mano, exigió el dinero de la caja. Lo que el delincuente no esperaba era que, entre los clientes presentes, uno de ellos se convirtiera en su peor obstáculo.

El atracador entró minutos antes del cierre y se dirigió directamente a la caja, sin titubeos. Desde el primer momento mostró su agresividad, sin embargo, la situación se tornó aún más peligrosa cuando Gianella, al intentar abrir la caja registradora, se dio cuenta de que estaba bloqueada.

La furia del ladrón creció. Desesperado por el dinero que no llegaba, agarró a Gianella del cuello y la zarandeó con violencia. No satisfecho con eso, le tiró del pelo repetidamente, aumentando el pánico entre los trabajadores y clientes que aún quedaban en la tienda. "Me cogió del pelo y fue una sacudida terrible", recuerda la encargada.

Un cliente decide actuar

Mientras el atracador agredía a Gianella, un hombre que se encontraba en el supermercado decidió intervenir sin pensarlo dos veces. En cuestión de segundos, corrió hacia el agresor y se abalanzó sobre él con todas sus fuerzas. El impacto provocó que cestas y productos cayeran al suelo.

La lucha fue intensa. El cliente lo agarró por el cuello y ambos forcejearon hasta chocar contra las paredes. En un intento desesperado por escapar, el asaltante logró zafarse y salió huyendo del local sin lograr su objetivo.

"Muchísimas gracias, es un ángel para mí", dice Gianella con emoción al recordar la valentía de su inesperado salvador.

Tras la fuga del delincuente, los Mossos d'Esquadra han iniciado una investigación para dar con su paradero. Mientras tanto, la imagen del cliente enfrentándose al atracador sigue grabada en la memoria de quienes presenciaron la escena.