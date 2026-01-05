Ni el frío ni la lluvia detienen a los Reyes Magos: temperaturas bajo cero y calles llenas de ilusión

Los detalles Entre bufandas, guantes, mantas y muchas capas de ropa, miles de niños y familias han salido a la calle en toda España para no perderse la noche más mágica del año y disfrutar de las cabalgatas de los Reyes Magos, pese a las bajas temperaturas y la lluvia.

El frío y la lluvia no han podido apagar la ilusión de miles de familias que han salido a las calles de toda España para ver a sus Majestades de Oriente en las tradicionales cabalgatas. Desde Sevilla a Barcelona, pasando por Madrid, Pamplona, Málaga y Córdoba, los desfiles han llenado las calles de color, música y caramelos. En Madrid, la cabalgata más fría desde Filomena no ha mermado la emoción. Sevilla y Barcelona han desafiado el clima con paraguas y bufandas. En Pamplona, Córdoba y Málaga, la magia y la creatividad de las familias han brillado, demostrando que la tradición y la ilusión superan cualquier adversidad climática.

El frío y la lluvia no han podido con la ilusión de los niños: miles de familias han salido a la calle para ver a sus Majestades de Oriente en las tradicionales cabalgatas que recorren toda España. Desde Sevilla a Barcelona, pasando por Madrid, Pamplona, Málaga y Córdoba, los desfiles han llenado las calles de color, música y caramelos.

Madrid: la cabalgata más fría desde Filomena

En la capital, los Reyes han sido recibidos con apenas un grado en el termómetro, convirtiéndose en la cabalgata más fría que se recuerda desde Filomena hace cinco años. Pero nada ha podido con la ilusión: familias enteras han desplegado mantas, edredones, gorros, orejeras, guantes y bufandas para no perderse ni un segundo del desfile.

"Un abrigo, un jersey, una camiseta… de todo", contaba una niña mientras veía pasar a los Reyes. "¡Quién dijo frío?", bromeaba una señora, demostrando que la magia de esta noche supera cualquier temperatura.

Sevilla y Barcelona: ni el frío ni la lluvia apagan la ilusión

En Sevilla, ni el frío ni la llovizna de primera hora han podido con la emoción de las familias que han salido a ver las 33 carrozas recorriendo las calles. Los paraguas han quedado en segundo plano: los guantes y las bufandas han sido el accesorio imprescindible para disfrutar del desfile.

En Barcelona, los Reyes llegaron a bordo de un barco gigante, saludando y abrazando a los más pequeños. "A mí este día yo lo llevo esperando todo el año", contaba emocionada una niña mientras disfrutaba del desfile.

Magia en toda España

Pero la fiesta no se ha quedado ahí. En Pamplona, los Reyes han salido de uno de sus castillos, llenando la ciudad de magia y color; en Córdoba, el desfile ha incluido caballos; y en Málaga, los más pequeños han recogido caramelos y regalos anticipados.

Muchos niños han llegado bien preparados para el frío: térmicos, pantalones superpuestos, camisetas de manga larga, mantas y hasta cojines. La creatividad de las familias ha sido tan grande como la ilusión que se respira en cada esquina. "Yo quiero un lienzo y pinturitas", pedía una niña mientras pasaban los Reyes.

Hoy, todas las calles del país se han llenado de alegría y colores, porque los Reyes no solo traen regalos: traen magia, emoción y tradición, y dejan a grandes y pequeños listos para un 6 de enero lleno de deseos cumplidos.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.