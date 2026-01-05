20 días bajo un puente y contando: los desalojados del instituto B9 en Badalona siguen sin solución pese a la ola de frío

La otra cara Con lonas y tiendas de campaña, soportando lluvias y temperaturas bajo cero, estas personas viven otra noche gélida mientras la medida municipal llega tarde y la oposición la califica de "insuficiente".

Los desalojados del antiguo instituto B9 de Badalona llevan 20 días viviendo bajo un puente, enfrentando frío, lluvia y viento. A pesar de las promesas del ayuntamiento, unas 50 personas siguen sin alojamiento, mientras el Pabellón de La Colina, habilitado como albergue, permanece vacío. Candela López, de los Comuns, critica la gestión del Govern y del alcalde Xavier García Albiol, calificando de insuficiente su actuación. López también aboga por medidas contra la especulación inmobiliaria y reclama mejoras en educación, sanidad y vivienda. Mientras tanto, los afectados continúan resistiendo, esperando soluciones reales.

Son 20 días. 20 días soportando lluvias, frío y viento. 20 días refugiados bajo el mismo puente. Los desalojados del antiguo instituto B9 de Badalona siguen sin techo, mientras el invierno aprieta y las temperaturas caen por debajo de cero.

Desde que fueron desalojados, no ha cambiado nada: el frío y las condiciones extremas los acompañan desde el primer día. Apenas cuentan con lonas y tiendas de campaña para protegerse de la lluvia y el viento. Allí han pasado Nochebuena y Navidad, y se preparan para una de las noches de Reyes más frías de la historia.

Se calcula que unas 50 personas siguen sin una solución de alojamiento, mientras el ayuntamiento asegura que ha habilitado un pabellón para atender a quienes lo necesiten. El Pabellón de La Colina, preparado como albergue para personas sin hogar, no registró ningún usuario en su primera noche de apertura.

Fuentes municipales explican que la llamada 'Operación Frío' se activa cuando las temperaturas bajan de cero y tras la declaración de emergencia por parte de la Generalitat. Este año, dicen, el espacio habilitado es más grande y cuenta con cenas y bebidas calientes. Ayer los servicios eran municipales y hoy interviene Cruz Roja. Pero pese a ello, muchos siguen sin acudir al albergue.

Mientras tanto, ellos resisten bajo el puente, enfrentándose al viento, al frío y a la sensación de abandono.

Críticas políticas y judiciales

La coordinadora de los Comuns y diputada en el Congreso, Candela López, ha calificado de "insuficiente" la actuación del Govern y de "flagrante irresponsabilidad" la del alcalde Xavier García Albiol. Según López, la resolución judicial del desalojo obligaba a garantizar la reubicación de los alojados en el instituto, algo que no se cumplió. Incluso ha afirmado que esta situación podría justificar la inhabilitación del alcalde.

En cuanto a vivienda, López ha defendido la necesidad de aplicar la ley de alquiler de temporada y habitaciones y sancionar a quienes la incumplan. También destacó la importancia de prohibir la compra de viviendas con fines especulativos, y confía en que el Govern encuentre herramientas para acabar con esta práctica.

Sobre los acuerdos de 2025 con el Govern en educación, sanidad y vivienda, López considera que el cumplimiento actual es "insuficiente", por lo que los Comuns no están negociando los Presupuestos con el Ejecutivo de Salvador Illa. Reclama además duplicar la dotación de la Ley de Barrios y evaluar los compromisos pendientes en comedores escolares, actividades extraescolares y refuerzo educativo.

En materia de financiación, López ha insistido en que cualquier modelo de financiación singular para Catalunya debe ser justo, respetando el principio de ordinalidad y garantizando recursos para sanidad, educación y servicios públicos.

Mientras no llega la solución…

En Badalona, la situación se mantiene: frío, lluvia y viento, y unas 50 personas sin techo, resistiendo bajo el mismo puente. Mientras políticos y administraciones debaten, ellos continúan sin alternativa y al borde del olvido, esperando que las promesas se traduzcan en hechos reales.

