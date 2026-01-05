Roscones a millones: la fiebre navideña que mueve millones de euros y no da tregua a los pasteleros

Los detalles Desde los roscones artesanos que pueden superar los 70 euros hasta los más baratos de supermercado, los españoles no renuncian a su dulce favorito de Navidad. Entre colas, pasteleros a tope y los clásicos de nata y trufa, nadie se resiste al roscón.

30 millones. Esa es la cifra de roscones que se van a vender estas Navidades en España. Pese a la 'yincana gastronómica' que nos hemos pegado estos días, muy pocos perdonan el roscón de Reyes. Y es que hay roscones para todos los gustos, aunque el claro favorito sigue siendo el de nata.

Por toda España hay un ejército de pasteleros echando humo, amasando y rellenando sin parar. Pero por mucho que corran, las colas siguen siendo inevitables. "A partir de Nochevieja empieza la auténtica avalancha de compradores", asegura una pastelera. Y es que ya llevamos días llenando carros y vitrinas de este dulce tan navideño.

El roscón tradicional es sin relleno, solo con naranja confitada y algo de fruta escarchada. Pero la realidad es otra: el 57% de los roscones que se venden llevan nata. Le sigue el de trufa, a veces combinado con nata, y luego las extravagancias: leche frita, churros o creaciones varias que hacen gracia, pero no terminan de convencer al público general. "Nosotros somos tradicionales y la gente sigue siendo así; la juventud es quien se atreve con cosas más raras", explica un pastelero.

En cuanto al tamaño, la media está en 500 gramos, y cada vez más se buscan roscones artesanos, aunque no salen baratos: un roscón de un kilo puede superar los 70 euros, mientras que los industriales de supermercado, como los de Alcampo, son mucho más económicos.

Al final, lo importante es que nadie renuncia a este bocado que sentimos como la traca final de la Navidad. Y mientras un ejército de pasteleros trabaja a contrarreloj, España sigue corriendo a por su roscón, porque la tradición manda y el dulce, también.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.