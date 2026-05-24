Un hombre recibe una puñalada en un glúteo al intentar mediar en una pelea multitudinaria en el Metro de Barcelona

Un agente de los Mossos, en una imagen de archivo.

¿Qué ha pasado? A eso de las 03:00 de la madrugada, unas 20 personas han comenzado a pelearse por causas que aún se desconocen. A la llegada de los agentes ya habían huido todos.

Un hombre ha resultado herido por arma blanca al intentar mediar en una pelea multitudinaria en el Metro de Barcelona, según informan fuentes de los Mossos d'Esquadra. El incidente ocurrió alrededor de las 03:00 en la estación de La Pau, en la línea 4 del transporte catalán, donde unas veinte personas se enzarzaron en una pelea por causas desconocidas. Un sintecho que estaba en la estación intentó mediar y fue herido en el glúteo. Al llegar los agentes, los implicados ya habían huido, por lo que no se practicaron detenciones. El herido fue trasladado a un hospital de Barcelona.

Un hombre ha resultado herido por arma blanca al intentar mediar en una pelea multitudinaria en el Metro de Barcelona, tal y como han informado a EFE fuentes de los Mossos d'Esquadra.

El incidente ha sido sobre las 03:00 en la estación de La Pau, en la línea 4 del transporte catalán, donde, por causas desconocidas, una veintena de personas se han enzarzado en una pelea.

Fue entonces cuando una persona, ajena a la pelea, ha intentado mediar entre los dos grupos que se peleaban. El hombre, un sintecho que estaba en la estación, ha sido herido en el glúteo.

Las citadas fuentes de los Mossos han indicado que a la llegada de los agentes a la estación las personas que se estaban peleando han huido. Por tanto, no se han podido practicar detenciones.

El hombre herido por arma blanca, por su parte, ha sido trasladado en un centro hospitalario de Barcelona.

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