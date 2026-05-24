Ahora

En La Pau

Un hombre recibe una puñalada en un glúteo al intentar mediar en una pelea multitudinaria en el Metro de Barcelona

¿Qué ha pasado? A eso de las 03:00 de la madrugada, unas 20 personas han comenzado a pelearse por causas que aún se desconocen. A la llegada de los agentes ya habían huido todos.

Un agente de los Mossos, en una imagen de archivo. Un agente de los Mossos, en una imagen de archivo. Europa Press
Escucha esta noticia
0:00/0:00

Un hombre ha resultado herido por arma blanca al intentar mediar en una pelea multitudinaria en el Metro de Barcelona, tal y como han informado a EFE fuentes de los Mossos d'Esquadra.

El incidente ha sido sobre las 03:00 en la estación de La Pau, en la línea 4 del transporte catalán, donde, por causas desconocidas, una veintena de personas se han enzarzado en una pelea.

Fue entonces cuando una persona, ajena a la pelea, ha intentado mediar entre los dos grupos que se peleaban. El hombre, un sintecho que estaba en la estación, ha sido herido en el glúteo.

Las citadas fuentes de los Mossos han indicado que a la llegada de los agentes a la estación las personas que se estaban peleando han huido. Por tanto, no se han podido practicar detenciones.

El hombre herido por arma blanca, por su parte, ha sido trasladado en un centro hospitalario de Barcelona.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido

Las 6 de laSexta

  1. Zapatero y sus hijas se embolsaron más de 4 millones de euros en cinco años gracias a los pagos de la trama y otras empresas
  2. Guerra en Irán, en directo | Trump dice ahora que EEUU no debe precipitarse en cerrar un acuerdo de paz con Irán: "El bloqueo se mantendrá"
  3. Miles de personas protestan en Madrid por los precios de la vivienda y llaman a la "desobediencia" frente "a la dictadura del rentismo"
  4. Israel convoca a la encargada de negocios de España por la detención en Bilbao de miembros de la Flotilla y acusa al Gobierno de "hipocresía"
  5. Al menos cuatro muertos y más de 100 heridos en un nuevo ataque masivo con misiles y drones rusos contra Kyiv
  6. Los Javis triunfan en Cannes y se llevan el Premio a mejor dirección por 'La bola negra'