Manifestación en Badalona contra el desahucio de 400 personas, la mayoría migrantes sin alternativa habitacional

Los detalles Se trata del mayor desahucio colectivo de los últimos años en Cataluña y está previsto que se produzca en los próximos días.

Un grupo de 400 personas en Badalona enfrenta un inminente desahucio de un edificio que han habitado durante años, tras ser desplazados por el incendio de la Nau del Gorg en 2020. Los afectados, que carecen de alternativas habitacionales, denuncian que el bloque, propiedad de la Administración Pública, estaba abandonado antes de convertirse en su hogar. Critican la falta de soluciones y la construcción de viviendas de lujo que desplazan a la clase trabajadora. Enfrentándose al desalojo, advierten que no abandonarán la ciudad, sino que buscarán refugio en espacios públicos, calificando la situación de inhumana.

Protesta contra el el desahucio emitido por el Ayuntamiento de Badalona de las 400 personas que habitan desde hace años en un edificio de la ciudad. "Están en un total estado de ansiedad, sin saber qué será de sus vidas, sin ningún tipo de alternativa y preguntándose qué responsabilidad tienen ellos en que el mercado de vivienda en España sea inasumible", expresa un portavoz.

Muchos de los actuales habitantes de ese edificio son personas expulsadas por el incendio de la Nau del Gorg, en 2020, a los que nunca se ofreció otra solución. El portavoz de las cientos de personas que pueden ser desahuciadas en cualquier momento destaca que "el problema más grande es que no tienen alternativa habitacional". Además, señala que el bloque, "que pertenece a la Administración Pública, estaba completamente abandonado, no tenía ninguna utilidad, y esa gente ha hecho de él su hogar".

Así, los afectados aseguran que el desahucio no es la solución y aseguran que no van a abandonar la ciudad: "Esa gente no va a salir de Badalona, sino que irán al parque o a la playa a dormir", lamenta otro portavoz.

Además, denuncian que la Administración siga construyendo pisos de lujo que expulsan a la clase trabajadora de los barrios, mientras muchas personas continúan en situación de vulnerabilidad y sin ninguna alternativa a la vista. "Imagínate sacar a 400 personas en pleno invierno sin darles ninguna solución. Es inhumano eso", denuncia un hombre.

