Una manada de condenados: así cumplen sus penas los cinco violadores de Sanfermines diez años después de la agresión que trajo la ley del 'solo sí es sí'

Los detalles Se cumple una década de la terrible violación grupal a una joven en los Sanfermines. El caso de 'La Manada' de Pamplona dejó tocada a una sociedad cansada de casos similares. Las calles se llenaron de movilizaciones y se aprobó una ley sin precedentes: la del 'solo sí es sí'.

Este 6 de julio de 2026 se cumplen diez años del caso de 'La Manada' en los Sanfermines, un suceso que conmocionó a España y llevó a la promulgación de la ley de 'solo sí es sí'. La agresión sexual grupal en Pamplona provocó una movilización social sin precedentes, mostrando un fuerte apoyo a la víctima y un rechazo a los agresores. Los cinco condenados, Alfonso Jesús Cabezuelo, Antonio Manuel Guerrero, Ángel Boza, José Ángel 'El Prenda' y Jesús Escudero, cumplen sus penas en diferentes prisiones. Algunos han obtenido permisos penitenciarios o se han beneficiado de reducciones de condena.

Este lunes 6 de julio de 2026 se cumplen diez años de la terrible violación grupal a una joven en los Sanfermines, una década del caso de 'La Manada' de Pamplona. Esa agresión sexual dejó tocada a una sociedad que ya estaba cansada de escuchar casos similares. Las calles se llenaron de gente para mostrar su repulsa por lo sucedido. Se produjo una movilización sin precedentes que llevó a una ley también nunca antes vista: la ley de 'solo sí es sí'.

España cambió después de la violación grupal de San Fermín, sobre todo tras el apoyo mostrado a la víctima de 'La manada'. Se la puso en duda, atacó y señaló, mientras en las calles las mujeres gritaban: "Hermana, yo sí te creo".

Una década después, es importante saber qué fue de los condenados, de los agresores, porque algunos de los miembros de 'La Manada' ya han dormido fuera de prisión.

Los cinco de 'La Manada'

Imagen de archivo de una manifestación contra la sentencia de La Manada en 2018

Fueron cinco los condenados por esta brutal agresión sexual en grupo: Alfonso Jesús Cabezuelo, Antonio Manuel Guerrero, Ángel Boza, José Ángel 'El Prenda' y Jesús Escudero.

El 21 de junio de 2019 ingresaron en prisión, tras ser arrestados inmediatamente después de hacerse pública la condena del Tribunal Supremo. Desde entonces, cumplen sus condenas en centros penitenciarios diferentes Cada uno hace su vida entre rejas. Pero vayamos uno a uno para recordar a qué penas fueron condenados, cómo las han cumplido y si ya disfrutan de beneficios penitenciarios.

Los miembros de 'La Manada'

Antonio Manuel Guerrero, el guardia civil

Antonio Manuel Guerrero era agente de la Guardia Civil, pero fue expulsado del cuerpo. Sigue preso en Sevilla, pues el miembro de 'La Manada' que condena acumula: En total, 23 años y un mes.

Al delito de agresión sexual grupal en Pamplona, hay que sumarle otro. Porque el que fuera guardia civil difundió las imágenes de la grabación de la violación. Sí, la violaron entre todos, lo grabaron, se hicieron fotografías y las compartieron. Todo esto sin olvidar que también tiene a sus espaldas otra agresión sexual, la de Pozoblanco, a una chica de este municipio de Córdoba.

No podrá acceder a la libertad condicional antes de finales de 2032.

Alfonso Jesús Cabezuelo, el militar

Alfonso Jesús Cabezuelo era el militar del grupo, pero también fue expulsado del Ejército. Cumple 21 años y 1 mes de condena junto a Guerrero; él también fue autor de la agresión en Pozoblanco.

Eso sí, en vez de pasar la pena en su Andalucía natal, se le trasladó a Salamanca. Allí ha estudiado, trabajado y participado en programas de reinserción para agresores sexuales. De hecho, es el único que de momento ha conseguido permisos penitenciarios para dormir fuera de la cárcel.

"Evidentemente, la palabra arrepentimiento forma parte de su día a día, como no puede ser de otra manera", ha asegurado sobre él su abogado. Agustín Martínez fue el abogado de este grupo de agresores sexuales.

Si mantiene una evolución favorable, podrá optar a la libertad condicional anticipada en 2031.

Jose Ángel, 'El Prenda' o el líder

Jose Ángel, conocido como 'El Prenda', fue considerado por la investigación como el líder del grupo. Sin embargo, fue condenado a una pena menor que sus dos compañeros anteriores. 'El Prenda' cumple una condena de 18 años y seis meses en uno de los centros penitenciarios del Puerto de Santa María.

Ha sido rechazado en dos ocasiones para obtener permisos penitenciarios para dejar los muros de prisión. Pero, tras la entrada en vigor de la llamada ley del 'solo sí es sí', él fue uno de los que se acogió a la reducción de condena.

Un año menos al que también se sumaron los dos últimos integrantes del grupo de agresores: Jesús Escudero y Ángel Boza.

Jesús Escudero, el peluquero

Jesús Escudero fue condenado a 16 años y 10 meses y actualmente trabaja en la prisión de Huelva como peluquero.

Aún está en segundo grado y, por lo menos, hasta la segunda mitad de 2028 no podría acceder al régimen abierto.

Ángel Boza

Aunque tiene un historial delictivo amplio, Ángel Boza cumple su condena de 14 años en un módulo de respeto, destinado a los presos con buen comportamiento.

Trabaja en la cocina y, al ser el que menos condena debe cumplir de los cinco, si se traslada a ese tercer grado, a finales de este año podría solicitar ya la libertad condicional. Su condena finalizará en año 2031.

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