Los bancos de una calle de Lugo, de cara a la pared: "Parecemos niños de la escuela castigados"

El contexto Vecinos de la Rúa Poeta Aquilino Iglesias Alvariño denuncian que el Ayuntamiento ha eliminado bancos y además los ha instalado mirando al hormigón. "Estamos mirando hacia las arañas o lo que salga", dice una vecina jocosa.

En la Rúa Poeta Aquilino Iglesias Alvariño de Lugo, los bancos públicos han sido colocados de manera que miran hacia una pared, lo que ha generado descontento entre los vecinos. Según relatan, las vistas actuales recuerdan a un castigo escolar, y la disposición impide la interacción social, pues antes los bancos se ubicaban enfrentados para facilitar la conversación. Además, la reducción de la cantidad de bancos ha dejado a algunos vecinos de pie. La situación se agrava con un banco ubicado peligrosamente cerca de la carretera, donde ya se han producido accidentes. Los vecinos solo piden una disposición más segura y funcional.

¿Se imaginan que los bancos de su ciudad tengan vistas al hormigón? Pues en la Rúa Poeta Aquilino Iglesias Alvariño de Lugo no tienen que imaginárselo. "Estamos mirando a la pared, hacia las arañas o lo que salga", dice una vecina jocosa.

"Las vistas de estos bancos dan a la pared, como si fuéramos niños de escuela castigados. Nos castigan mirando la pared", denuncia otra vecina.

"Si los ponen cara a la pared nos quitan la visibilidad, eso no me parece normal", dice otro aún sorprendido con la instalación municipal.

Antes, tenían dos bancos por cada portal y, además, uno mirando hacia el otro para así poder conversar. Sin embargo, ahora unos tienen que estar de pie mientras los demás están sentados. "En este trozo antes había 10 bancos y ahora quedan dos", señala un afectado al respecto.

Y a solo unos metros hay un banco no solo mirando a la pared, sino, además, totalmente encima de la carretera, lo que es peligroso. "Aquí ya se han producido dos accidentes. Un coche subió por la esquina y otro se metió en la farmacia", cuenta una vecina.

De esta forma, los vecinos de Lugo no piden tanto. Solo quieren que los bancos sean seguros y que todos tengan donde sentarse.

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