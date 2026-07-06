Los vecinos de Embajadores denuncian en Más Vale Tarde la inseguridad y suciedad de su barrio: "En cuanto pueda, vendo mi casa"

Desde hace cuatro años, exponen que su barrio ha ido degenerando. Así, sus calles, como exponen, se han llenado de gente con problemas con el alcohol y las drogas. La inseguridad que sienten las ha llevado a salir de casa con espráis de defensa.

Los vecinos del barrio de Embajadores, en Madrid, se han puesto en contacto con Más Vale Tarde para denunciar la inseguridad y la suciedad de su barrio. José Luis Torá cuenta que solo buscan soluciones para su zona.

"Están agotados y cansados de ver como su barrio de toda la vida ha ido, poco a poco, degenerando", indica el periodista. Torá expone que los vecinos se quejan de que sus calles se han llenado de usuarios que tienen "problemas con el alcohol, con sustancias, que residen en las calles y que hacen sus necesidades en espacios públicos".

"Parece la Cañada Real"

Torá ha podido recorrer las calles con María Jesús, Lucía, Rosa y Nieves, vecinas de la zona. Como cuentan, no pueden salir de sus casas a partir de las 21:00 h. Ellas cuentan que Embajadores siempre ha sido un barrio obrero y humilde, pero, desde hace unos cuatro años, "parece la Cañada Real". No dudan en señalar que viven con miedo.

Las vecinas cuentan que el mejor parque de su barrio se ha convertido en un lugar de pernocta. "Tenemos una fuente en la que no se puede beber porque ahí se lavan y hacen todas sus necesidades", cuentan. Debido a la inseguridad que sienten al pasear por la zona llevan espray de defensa.

Una de las chicas que vive en el parque no duda en hablar frente a las cámaras del programa. Esta cuenta que ella prefiere dormir en el parque antes que ocupar una casa. Explica que ella sobrevive gracias a la poca ayuda que recibe, pero que ni roba, ni molesta a nadie ni deja la zona "llena de mierda".

"En cuanto pueda, vendo mi casa"

Mientras Torá patrulla el parque con estas vecinas, descubren a varios agentes de la Policía Nacional buscando a una persona que ha dado una paliza a otra con un arma extensible. El periodista habla con la persona agredida, que le cuenta que le han robado el teléfono y la documentación, y le han dado una paliza. "Aquí manda la mafia, no manda la policía", señala.

María Jesús cuenta que ella nunca había tenido miedo de vivir en ese barrio y que, incluso, llegaban a dejar la puerta abierta de sus casas. Pero, ahora, debe ir con un espray de defensa siempre que sale a la calle. "Me da pavor", expone. "En cuanto pueda, vendo mi casa", concluye, "para por lo menos poder salir a la calle segura".

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