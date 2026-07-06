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Sanfermines 2026

Pamplona da el pistoletazo de salida a los Sanfermines con el tradicional Chupinazo y con temperaturas extremas

Los detalles El Chupinazo da paso a nueve días de fiesta, en una edición que llega con 516 actos en el programa oficial, más protagonismo para la infancia y los barrios y un amplio despliegue de seguridad y sanidad.

Ambiente en la Plaza de Ayuntamiento este lunes antes del Chupinazo.
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Pamplona ha dado el pistoletazo de salida a los Sanfermines 2026 con el tradicional Chupinazo en una jornada marcada por un episodio de calor extremo que llevará los termómetros hasta los 40 grados.

El Chupinazo da paso a nueve días de fiesta, en una edición que llega con 516 actos en el programa oficial, más protagonismo para la infancia y los barrios, un amplio despliegue de seguridad y sanidad y una reiterada apelación institucional al respeto y a la convivencia.

La ciudadanía eligió a la Subdirección de Urgencias de Navarra para lanzar el cohete anunciador de las fiestas y, posteriormente, el propio servicio decidió mediante votación interna que Araceli Sergio acompañara a Clint Jean Louis en el balcón de la Casa Consistorial.

Médico de familia y especialista en Emergencias, Clint Jean Louis dirige la Subdirección de Urgencias desde 2023. Nacido en Kenia, llegó a Pamplona en 1992 junto a su familia para estudiar Medicina y reconoce que lanzar el chupinazo supone «un honor» y un «privilegio» que representa el reconocimiento al trabajo de todos los profesionales del servicio.

Desde el balcón del Ayuntamiento y ante miles de personas que desde horas antes esperaban ansiosas el momento, el director de la subdirección Clint Jean Louis y la enfermera de la UVI móvil de Tafalla Araceli Sergio, han prendido la mecha del cohete anunciador con el tradicional mensaje de: "Pamploneses, pamplonesas, ¡Viva San Fermín! Iruindarrak, Gora San Fermín!".

Los gritos de 'viva, San Fermín, gora San Fermín' se han sucedido en la plaza Consistorial al tiempo que se ha cumplido con la tradición de anudarse los pañuelos rojos al cuello, símbolo inequívoco de que los Sanfermines han comenzado.

En la Casa Consistorial, la corporación municipal, encabezada por el alcalde, Joseba Asiron, ha vibrado igualmente con este primer acto de las fiestas que ha reunido a autoridades y a personalidades de diferentes ámbitos.

Las fiestas comienzan en plena ola de calor

El inicio de las fiestas coincidie con una nueva ola de calor. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé una máxima de 40 grados en Pamplona, una situación provocada por la entrada de viento de componente suroeste.

La delegada de la Aemet en Navarra, Paloma Castro, ha explicado que será el día más caluroso de las fiestas y ha señalado que, a partir del martes, el cierzo favorecerá un descenso progresivo de las temperaturas.

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